Linz (www.anleihencheck.de) - Die Hürde von 1,0920 bei Euro/US-Dollar erweist sich in den vergangenen Tagen als schier unüberwindbar, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Eine gute Unterstützung biete die Marke 1,0760. In den kommenden Tagen würden die Zinssitzungen diesseits und jenseits des Atlantik die tonangebenden Ereignisse bleiben. Die morgige Sitzung der US-Notenbank FED sollte einen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach oben bringen und die heimischen Währungshüter dürften mit 50 Basispunkten ihren Zinsanhebungsweg weitergehen. Es bleibe abzuwarten, wie die anschließenden Stellungnahmen ausfallen würden. Der heutige Handelstag sollte eine abwartende Seitwärtsbewegung zeigen. (31.01.2023/alc/a/a) ...

