Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass kletterte im Dezember auf 36,7 Punkte, so die Analysten der DekaBank.Während die Konjunktursäule ihren Tiefpunkt bereits durchschritten zu haben scheine, habe die Finanzierungssäule ihren Anstieg in den positiven Bereich fortgesetzt, was vor dem Hintergrund der geldpolitischen Straffung bemerkenswert sei. Unterdessen liege die Inflationssäule seit Februar letzten Jahres ununterbrochen an ihrer technischen Obergrenze von 100 Punkten. Zwar reiche das derzeitige Niveau des EZB-Kompasses nicht ganz aus, um gleich eine Serie von Leitzinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte zu begründen. Allerdings gebe die immer noch große Heterogenität zwischen seinen drei Säulen den Notenbankern einen gewissen Ermessensspielraum, wie sie die verschiedenen Einflussfaktoren gewichten würden. ...

