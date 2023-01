General Motors hat in dieser Woche in seiner Elektroauto-Fabrik "Factory Zero" in Detroit-Hamtramck mit der Produktion des GMC Hummer EV SUV begonnen. Die Auslieferungen des SUV-Ablegers des Pickup-Trucks sollen Ende dieses Quartals starten. Vorgestellt hatte GM bzw. die Marke GMC das Hummer-SUV bereits im Jahr 2021. Dabei handelt es sich nicht nur um den Pickup mit verkleideter Ladefläche. Das SUV ...

