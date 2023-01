München (ots) -- Studie des Magazins "electricar" untersucht insgesamt 55 THG-Anbieter- Kriterien wie Prämienhöhe und Auszahlungszeitpunkt entscheidendDas Magazin für Elektromobilität "electricar" hat E.ON Energie Deutschland im THG-Anbieter-Vergleich als "sehr gut" bewertet. Die Studie untersucht, welche Dienstleister aus Kundensicht die besten Konditionen für den Verkauf der Treibhausgasminderungsquote anbieten."Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden sicherzustellen, treibt unsere Teams jeden Tag aufs Neue an, deshalb freut es mich sehr, ein Siegel mit dieser hervorragenden Benotung zu erhalten", so Jens Michael Peters, bei E.ON Deutschland verantwortlich für Energielösungen.Der Vergleich von electricar berücksichtigt die entscheidenden Anforderungen aus Sicht von Kundinnen und Kunden, die sich für einen THG-Anbieter entscheiden. Es wurden insgesamt fünf Faktoren identifiziert, die je nach Bedeutsamkeit mit einer unterschiedlichen Gewichtung in das Ranking eingehen. Die Prämienhöhe und der Zeitpunkt der Auszahlung wurden als zentrales Kriterium definiert. Weiterhin sind der Internet-Auftritt, die Vertragslaufzeit und Bindung an den Anbieter sowie die Spendenbereitschaft für Kundinnen und Kunden am bedeutsamsten.Durch die Treibhausgasminderungsquote, kurz THG-Quote, können Besitzerinnen und Besitzer von vollelektrischen Fahrzeugen eine Prämie für ihre eingesparten CO2-Emissionen erhalten.Zu den Ergebnissen: Vergleich THG-Anbieter (https://www.electricar-magazin.de/electricar)Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Karen PeemöllerTel.: +49 152 091 286 23Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/5429505