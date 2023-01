Strasbourg (ots) -ARTE-Streamingtipps für die erste Februarhälfte 2023Die Bären sind los: ARTE und die 73. BerlinaleSchwerpunkt | Online ab 13. Februar 2023Bärenstimmung bei ARTE: Auch in diesem Jahr zeigt ARTE begleitend zur Berlinale preisgekrönte Kinofilme. Neben dem starbesetzten "Der talentierte Mr. Ripley (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNr/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)", dem national und international prämierten Ostalgie-Klassiker "Goodbye Lenin (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNs/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)" sowie einer Dokumentation über Daniel Brüh (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNt/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)l in Erstausstrahlung, stellt ARTE erstmals auch den großen Gewinnertitel des Deutschen Filmpreises 2022 als Stream auf arte.tv zur Verfügung: Andreas Kleinerts Biopic "Lieber Thomas (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNu/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)" mit Albrecht Schuch in der Rolle des Schriftstellers Thomas Brasch, ausgezeichnet mit neun Lolas.>> Der Schwerpunkt im Überblick (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNq/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Inside GazpromDokumentarfilm | Online unter arte.tv/ukraine (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNw/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D) ab 7. Februar 2023Durch den Krieg in der Ukraine wurde plötzlich klar, wie sehr sich europäische Staaten von russischen Gaslieferungen abhängig gemacht hatten. Hochrangige Gesprächspartner erzählen in "Inside Gazprom", warum Deutschland immer mehr russisches Gas kaufte, während gleichzeitig die russische Außenpolitik immer aggressiver wurde, Putin Dissidenten ermorden und Nachbarstaaten überfallen ließ. Der Dokumentarfilm ist Teil des Schwerpunkts "Ukraine, ein Jahr krieg in Europa (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNx/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)". Zu diesem Anlass zeigt ARTE zahlreiche Dokumentationen und Reportagen, wie auch den auf dem Sundance Film Festival 2022 ausgezeichneten Dokumentarfilm "Heimweh - Kindheit zwischen den Fronten (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNy/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)".>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNv/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Überlebende des Sommers (Summer Survivors)Spielfilm - OmU | Online vom 1. bis 28. Februar 2023Der Jugendjury-Preisträger des ARTEKino-Festivals 2022 steht fest: "Summer Survivors" der litauischen Filmemacherin Marija Kavtaradze. Indre, eine junge Psychologin, soll Juste und Paulius, zwei ihrer Patienten, in eine Klinik am Meer begleiten. Eine ungewöhnliche Reise, die für die Drei so manche Überraschung bereithält...Gefühlvoller Film aus zwei Perspektiven - gezeigt im Original mit Untertiteln in den sechs ARTE-Sprachen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNz/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)One NightSerie - OmU | Online vom 3. Februar bis 2. November 2023Eine Nacht, vier Menschen, und die Verkettung tragischer Ereignisse. Woher hat der 13-jährige Alfie eine Pistole? Wieso begibt sich Spitzenschülerin Rochelle in die Nähe gefährlicher Gangs? Ein packendes Drama aus London, wo verschiedene soziale Milieus schonungslos aufeinandertreffen. Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint...Englisches Original von David Evans aus dem Jahr 2011 mit deutschen Untertiteln.>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNA/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Raï is not deadDokumentationsreihe| Online ab 7. Februar 2023Hervorgegangen aus algerischer Hirtenmusik entwickelte sich der Raï in den 80ern zu einem Popphänomen. Weltweit, insbesondere in Frankreich, wird der Musikstil bekannt und beliebt. Ab den 1990ern, im Zuge des algerischen Bürgerkriegs, verstummt er jedoch. Ist der Raï nun ausgestorben? In der 6-teiligen Web-Reihe begibt sich der Sammler Hadj Sameer auf eine musikalische Suche...>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNB/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)"Giulio Cesare" von Händel an der Dutch National OperaOper | Livestream am 2. Februar um 19.00 Uhr auf arte.tv/operaGiulio Cesare in Egitto, die Händel'sche Oper über Macht, Liebe und Verrat, live aus Amsterdam. ARTE überträgt die Neuproduktion der Dutch National Opera am 2. Februar live im Netz. Unter der musikalischen Leitung von Emmanuelle Haïm und in einer Inszenierung von Calixto Bieito, ist das Stück mit u.a. Christophe Dumaux als Cäsar und Julie Fuchs als Kleopatra hochkarätig besetzt. Als Teil der Saison ARTE Opera 2022/23 ist die Oper im Anschluss in den sechs ARTE-Sprachen europaweit frei verfügbar.>> Weitere Infos (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNC/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Mensch Papa!Dokumentation | Online vom 4. Februar bis 4. Mai 2023Brei statt Businessmeeting, Lätzchen statt Laptop - immer mehr Väter verbringen immer mehr Zeit mit ihren Kindern. Doch was passiert eigentlich mit Männern während der Schwangerschaft ihrer Partnerinnen, der Geburt ihrer Kinder und in der Zeit unmittelbar danach? Gehirnforscher, Gynäkologinnen, Soziologen und Psychologinnen haben Antworten auf lange von der Wissenschaft unbeachtete Fragen.>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPND/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Wie wollen wir lieben?3-teilige Dokumentation | Online vom 14. Februar bis 14. Mai 2023Die Liebe - der wahre Sinn des Lebens? Ist Liebe frei, oder müssen wir sie noch befreien? Theologen, Therapeutinnen, Forschende und vor allem Liebende sprechen über das höchste aller Gefühle. Passend zum Valentinstag (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNF/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)am 14. Februar thematisiert ARTE in diesem Dreiteiler verschiedene Facetten und historische Entwicklungen von Liebe, Partnerschaft und Sex.>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNE/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)Bonnie and the Thousand MenDokumentarfilm | Online vom 1. Februar bis 31. Juli 2023"Hasst du dich?" "Ja, schon. Ich habe keinerlei Selbstwertgefühl." Das Leben als Prostituierte ist schonungslos und unfassbar zermürbend. Bonnie hält es seit Jahrzehnten aus, und das nur mithilfe der Unterstützung von Familie und Freunden. Dieses ergreifende Porträt der Regisseurin Mette Korsgaard beleuchtet den Alltag der Sexarbeiterin hautnah und zeigt eine Lebenswelt, die Zuschauer*innen normalerweise verborgen bleibt. ARTE stellt den Film im dänischen Original mit deutschen Untertiteln zur Verfügung.
>> Vorab auf ARTE Presse (https://services.hosting.augure.com/Response/cwPNG/%7Bfffffae3-6e92-429d-b811-6121f6fa3dcd%7D)