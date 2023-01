Boeing - Während die Tech-Giganten abstürzen, setzt die Aktie des Flugzeugbauers ihren Steigflug fort!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: BA ISIN: US0970231058



Rückblick: Der krisengeplagte US-Flugzeugbauer hat angesichts der Erholung der Flugbranche von der Corona-Pandemie Rückenwind. Nachdem es mit den Boeing-Papieren im September des Vorjahres noch bergab ging, verbesserte sich die charttechnische Lage im November mit der Rückeroberung der EMAs 20 und 50. Die Kurse bewegten sich in Folge über dem 20er bis 216 USD nach oben. Aktuell konsolidiert die Aktie oberhalb dieses wichtigen gleitenden Durchschnitts.

Meinung: Während die Tech-Giganten Personal abbauen, plant Boeing in diesem Jahr 10.000 Mitarbeiter einzustellen. Der Konzern will damit die Auslieferungen des 737 MAX sowie des 787 vorantreiben. Nach Krisen wie Flugzeugabstürze und der Corona-Pandemie sieht es so aus, als würde Boeing nun wieder bessere Zeiten sehen. Die Eröffnung einer Long-Position in der Aktie des Flugzeugbauers könnte weiterhin aussichtsreich sein. Dazu wollen wir aber noch ein Signal der Bullen abwarten. Sollten wir hingegen Schlusskurse unterhalb des EMA-20 bekommen, wäre das Setup negiert.

Chart vom 30.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 200.67 USD



Setup: Bei weiterer Stärke könnte man einen Long-Trade eröffnen. Nach dem Entry ließe sich die Position unterhalb des EMA-20 absichern.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in BA



