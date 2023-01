Berlin (ots) -Die sogenannte "Letzten Generation" will nach eigenen Aussagen einen "Gesellschaftsrat" installieren, der dann anstelle der gewählten Parlamente das Recht erhalten soll, in "Notfallsitzungen" zu entscheiden, welche 'Maßnahmen umgesetzt werden'.Für Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, ist das nichts anderes als die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie."Diese Klimaterroristen sind inzwischen außer Rand und Band und lehnen ganz offensichtlich unsere Demokratie in Gänze ab. Wer von Gesellschaftsräten und Notfallsitzungen fabuliert, negiert und verneint demokratische Prozesse und darf keinen Platz in diesem Land haben - schon gar nicht aber die mediale Unterstützung erhalten, die der Letzen Generation zuteilwird."Wir stehen an Deiner Seite.https://www.afd.de/unser-land-zuerst/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5429771