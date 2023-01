Vantage Towers mit Zahlen - Außerdem: Januar-Rückblick des DAX® im Daily Trading

Werbung







Die Vodafone-Tochter Vantage Towers hatte Zahlen vorgelegt. Ende vergangenen Jahres wurden Übernahme-Gespräche publik - der Konzern gibt sich optimistisch, die Jahresziele zu erreichen.



Am heutigen Morgen legte der Betreiber von Sendemasten Vantage Towers seine neuesten Quartalszahlen vor. Diese fielen durchaus solide aus. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern derzeit ein Wachstum zwischen 3 und 5 % sowie ein angepasstes operatives Ergebnis von 550 bis 570 Millionen Euro. Im Vergangenen Quartal erreichte der Konzern einen Umsatz vom 263,7 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung von 4,8% im Vorjahresvergleich.









