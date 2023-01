Hamburg (www.anleihencheck.de) - Aller Voraussicht nach wird die Europäische Zentralbank den Leitzins um 50 Basispunkte anheben, so Jens Franck, Leiter Portfoliomanagement bei dem Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG. Dieser Zinsschritt sei über die Geldmarktsätze bereit fest eingepreist (49,6 bp), sodass Überraschungen ausgeschlossen werden könnten. Inwieweit auch eine Erhöhung im März von 50 bp angesichts rückläufiger Inflationszahlen gerechtfertigt sei, lasse sich zurzeit weniger klar sagen. Mögliche Aussagen hierzu dürften von den Marktteilnehmern auf der Pressekonferenz sehr genau verfolgt werden. Insbesondere die zuletzt in Davos getätigten Statements von EZB-Chefin Lagarde, dass die marktbasierten Zinsprognosen zu niedrig seien, hätten die verunsichert Märkte. Die Marktteilnehmer sollten also nicht zu versöhnliche Töne in Sachen Zinssenkungen von der EZB-Spitze erwarten. Dazu scheine es noch zu früh und die Unsicherheiten in Sachen Inflationsentwicklung zu hoch. (31.01.2023/alc/a/a) ...

