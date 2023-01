Paris (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte spielen derzeit ein gefährliches Spiel, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe "Märkte & Zertifikate".Sie würden darauf setzen, dass die US-Notenbank FED die Zinsen auf den kommenden beiden Meetings am 1. Februar und am 22. März lediglich noch um jeweils 25 Basispunkte auf eine Spanne von dann 4,75 bis 5,00 Prozent anheben werde. Danach solle es zu einer mehrmonatigen Zinspause kommen, ehe im November oder Dezember bereits erste Zinssenkungen erwartet würden. Dies stehe allerdings nicht im Einklang mit den jüngsten Zinsprojektionen der US-Notenbanker und ihren zuletzt gemachten Aussagen. ...

