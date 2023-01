LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ströer von 47,50 auf 54,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Nach einer Achterbahnfahrt im europäischen Mediensektor im vergangenen Jahr hofft Analyst Nick Dempsey nun auf ein ruhigeres Jahr 2023, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Drei bekannte Makro-Faktoren sollten den Sektor beeinflussen: die wirtschaftliche Abschwächung in den USA und Europa, die Inflation und die Zinsen sowie die Wiedereröffnung Chinas. Mit Blick auf die Chance/Risiko-Profile im Sektor lasse sich bei zyklischen Werten noch etwas Wertepotenzial heben, analysierte der Experte. Ströer zähle zu den anfälligen Werten, sollte der Markt mit seinen Erwartungen an erste Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte falsch liegen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 00:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

