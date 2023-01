Emittent / Herausgeber: BEX Mauritius Block Exchange / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Strategische Unternehmensentscheidung

[Cyber City, Mauritius, 31.01.2023] BEX Mauritius Block Exchange gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Jahr 2023 seinen Hauptsitz an der Wall Street, Cyber City, in der Republik Mauritius eröffnen wird. Die BEX Mauritius Block Exchange wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 in den neuen BEX-Hauptsitz umziehen. Chairman und Chief Executive Officer Pascal Niedermann erklärt: "Wir freuen uns, unseren neuen BEX-Hauptsitz in Mauritius zu errichten - einem Land, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich als digitales Zentrum auf den internationalen Kapitalmärkten zu etablieren. Mit unseren neuen Büroräumen an der Wall Street in Cyber City werden unsere Nutzer, Investoren und Emittenten die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um sich auf der BEX Mauritius Block Exchange und dem sich ständig weiterentwickelnden Markt für Security-Token zurechtzufinden. Wir helfen ihnen dabei, einfach und sicher auf neue Investitionsmöglichkeiten und kostengünstige Mittel zur Kapitalbeschaffung zugreifen." BEX Mauritius Block Exchange bietet Privatanwendern und Unternehmensemittenten auf der ganzen Welt rund um die Uhr direkten Zugang zum Handel mit Wertpapiertoken ohne Zwischenhändler. Mauritius ist auf dem Weg, digitaler Vorreiter für modernste Finanztechnologien zu werden. Mit einem der höchsten Bruttoinlandsprodukte (BIP) pro Kopf auf dem afrikanischen Kontinent gehört Mauritius zu den ersten Ländern, die eine umfassende Gesetzgebung zu virtuellen Vermögenswerten und Initial Token Offerings (ITOs) verabschiedet haben. Mauritius ist strategisch günstig gelegen, um als Tor zwischen Afrika und Asien zu fungieren, und stärkt weiterhin seine globale Wettbewerbsfähigkeit mit der "Mauritius Vision 2030". Dieser langfristige Entwicklungsplan beinhaltet die Bereitstellung modernster Infrastruktur, um das Land als globales digitales Zentrum zu positionieren. Darüber hinaus hat BEX Mauritius Block Exchange die neuesten Ernennungen seines Führungsteams auf bex.global/info bekannt gegeben.

Bild 1: Pascal Niedermann, CEO von BEX Mauritius Block Exchange, in den neuen Firmenbüros im 7. Stock an der Wall Street in Cyber City

Bild 2: Front des Bürogebäudes Bild 3: Wall Street, Cyber City Adresse --------

About BEX: BEX Mauritius Block Exchange ("BEX"), mit der Firmenregistrierungsnummer C187066, wird von der Financial Services Commission ("FSC") Mauritius reguliert. BEX ist weltweit die erste regulierte und operative tätige Wertpapier-Token-Handelsplattform, die Privatpersonen und Emittenten aus der ganzen Welt, rund um die Uhr, direkten Zugang zu Wertpapier-Token ohne Zwischenhändler bietet. Einfach, sicher, transparent. BEX bietet die Tokenisierung traditioneller Wertpapiere, die Notierung und den Handel mit Wertpapier-Token an, die jedem Inhaber eines BEX-Handelskontos zur Verfügung stehen. www.bex.global - media contact: media@bex.global

