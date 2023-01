An den Transaktionsmärkten ist noch keine Entspannung spürbar. Wie eine Umfrage von Union Investment unter 150 Immobilienunternehmen und institutionellen Immobilieninvestoren in Deutschland, Frankreich und Großbritannien belegt, gibt es einen Doppelengpass: Investoren fehlt es an Kapital oder aber sie finden kein passendes Angebot. Laut Umfrage dürften sich die Ankaufspreise in diesem Jahr an das gestiegene Zinsniveau anpassen. Demnach gibt für 84% der befragten europäischen Immobilieninvestoren ...

