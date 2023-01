Gold kommt im Vorfeld der Fed-Sitzung in den USA unter Druck. Der Goldpreis nähert sich der vor allem psychologisch wichtigen Marke von 1.900 Dollar und könnte damit eine überfällige Korrektur begonnen haben. Nach einem Anstieg von in der Spitze mehr als 20 Prozent wäre das aber keine Überraschung.Gold ist anfällig für einen Rückschlag, da der Fed-Vorsitzende Jerome Powell in seinem Pressebriefing an diesem Tag eine hawkistische Rhetorik an den Tag legen wird. Das sagt zumindest Adrian Day, Vorsitzender ...

