Der US-Ölriese ExxonMobil hat mit seinen gerade vorgelegten Jahreszahlen die Erwartungen übertroffen und einen Rekordgewinn in 2022 eingefahren. Dabei musste der Konzern auch Übergewinne in Milliarden-Höhe abgeben. An der Börse kommen die Exxon-Zahlen im frühen Handel in abgeschwächtem US-Umfeld gut an. Der US-Energieriese ExxonMobil hat dank der hohen Ölpreise im vergangenen Jahr einen Rekord-Gewinn von 59 Milliarden Dollar eingefahren und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...