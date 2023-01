Anleihen Finder-Musterdepotspiel

Erste Aktualisierungs-Runde 2023 im Anleihen Finder-Musterdepotspiel - wenig Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr. In den Musterdepots unserer Kapitalmarktexperten startet das neue Jahr verhältnismäßig ruhig und ohne große Auffälligkeiten. Während Spitzenreiter Markus Stillger zum Stichtag am 30. Januar 2023 mit seiner Rendite leicht auf 12,84% (zuvor 10,29%) zulegen kann, müssen Manuela Tränkel und Hans-Jürgen Friedrich im 2-Monatszeitraum kleinere Verluste hinnehmen. Beide bleiben somit mit ihren Depots im roten Bereich. Während Manuela Tränkel mit einer Rendite von -5,24% noch in Schlagdistanz zur Gewinnzone liegt, rückt dieses Ziel für Hans-Jürgen Friedrich mit einer Depot-Wertentwicklung von -25,77% in weite Ferne.

Hier finden Sie die Wertstellungen mit den Schlusskursen vom 30.01.2023 der Depots unserer drei Kapitalmarkt-Experten Manuela Tränkel (Mandura Asset Management AG), Markus "Max" Stillger (MB Fund Advisory GmbH) und Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG):

***Durch klicken auf das jeweilige Sheet öffnet sich eine große Ansicht***

Markus Stillger Manuela Tränkel Hans-Jürgen Friedrich

Investmentregeln des Anleihen Finder-Musterdepot-Spiels

Zweiwöchentlich haben die Investment-Profis die Möglichkeit, ihre Portfolios anzupassen. Dabei erklären Sie, warum Sie in welche Unternehmensanleihe investiert haben. Das Startkapital liegt bei 50.000 Euro. Maximal 15 unterschiedliche Anleihen dürfen im Portfolio aufgenommen werden, mind. 33% des Portfolios muss dabei aus sog. "Mittelstandssegmenten" der deutschen Börsen stammen. Die Transaktionskosten belaufen sich auch 0,25 Prozent je Kauf/Verkaufsorder, die Liquidität wird nicht verzinst. Die Performance ergibt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...