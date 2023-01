Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag hat die Regierung Elias Zopfi zum neuen Tierschutzbeauftragten ernannt. Er wird dieses Mandat damit für vier Jahre ausüben, vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2027. Zu den gesetzlichen Aufgaben des Tierschutzbeauftragten gehören unter anderem die Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Tierschutzrechtes, die Information der Öffentlichkeit in Tierschutzangelegenheiten, die Beratung der Tierhalter sowie die generelle Interessensvertretung zum Schutz der Tiere. Nicht zum Aufgabenbereich gehört die strafrechtliche Verfolgung von Tierschutzverstössen.Elias Zopfi ist in Triesen wohnhaft und arbeitet Teilzeit bei einem liechtensteinischen Finanzinstitut. Er hat Recht an der Universität Zürich studiert und die Anwaltsprüfung im Kanton Glarus sowie Notarabschlüsse in St. Gallen und Liechtenstein abgelegt. Darüber hinaus war Elias Zopfi praktisch im Bereich des Agrarrechts tätig, hat eine dreijährige Zweitausbildung zum eidg. dipl. Landwirt absolviert und ist als Landwirt auf dem Familienbetrieb tätig.Der Vorgänger von Elias Zopfi ist im August 2021 vorzeitig von seiner Position als Tierschutzbeauftragter zurückgetreten.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100902086