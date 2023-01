Die Investmentstory von Syzygy ist im Grunde recht einfach: Das auf die Entwicklung digitaler Ökosysteme spezialisierte Unternehmen verfügt - selbst wenn es in den vergangenen Jahren einige Rückschläge gab - über ein vergleichsweise stabiles operatives Geschäft und zahlt zudem regelmäßig attraktive Dividenden. Die Bilanzqualität ist überdurchschnittlich gut, darüber hinaus bietet die durch den Großaktionär WPP ... The post Syzygy: Unterm Strich ganz anders als gedacht appeared first on Boersengefluester.

