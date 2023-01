Der Dienstleister aus Austin (mehr als 3.500 Beschäftigte, über 100 Büros in 43 US-Bundesstaaten) ist auf Infrastruktur-/Umweltlösungen fokussiert. ATLAS TECHNICAL CONSULTANTS (Nasdaq-Kürzel: ATCX) wurde 2017 aus drei Unternehmen gebildet und gelangte 2019/20 per SPAC-Deal auf den Kurszettel.



Das Management hat nun die Übernahme durch den Investmentspezialisten GI Partners (Hauptsitz San Francisco, nicht börsennotiert) vereinbart. Der Deal erreicht inklusive ausstehender Schulden ein Volumen von 1,05 Mrd. $. In den ersten drei Quartalen hatte ATCX rund 450 Mio. $ umgesetzt und blieb trotz positiver operativer Marge (6,9 %) u. a. aufgrund der Zinsbelastung im Verlustbereich.



Aufgrund einer Vereinbarung mit dem Hauptaktionär Bernhard Capital Partners (43 % der Anteile) dürfte der benötigte Beschluss der ATCX-Aktionäre Formsache sein. So endet eine Börsenstory, deren Kursverlauf nicht als Erfolg bezeichnet werden kann. Die tatsächliche Fusion ist unter dem üblichen kartellrechtlichen Vorbehalt zu bewerten.



Die ATLAS-Aktionäre sollen 12,25 $ je Anteilsschein erhalten. Gestern hatte der Titel bei 5,47 $ geschlossen, heute geriet die Aktie mit + 120 % auf 12,07 $ ins finale Rampenlicht.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



