Havanna (ots/PRNewswire) -- Intertabak AG, der exklusive Vertriebspartner von Habanos, S.A. für die Schweiz, fungierte als Zeremonienmeister bei der Präsentation der Humidore der neuen Montecristo Collection in Zusammenarbeit mit S.T. Dupont- Die neue Montecristo L'Esprit Vitola war eine der Überraschungen des AbendsHabanos, S.A. hat mit Unterstützung seines offiziellen und exklusiven Vertriebspartners für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein, der Intertabak AG, in der Schweizer Stadt Basel die neuen Humidore der Montecristo L'Esprit Collection vorgestellt, die eine der berühmtesten Habanos-Marken der Welt und das französische Unternehmen S.T. Dupont zusammenbringt.Das renommierte Restaurant Blindekuh bot die Kulisse für einen weiteren magischen Galaabend, der von Habanos, S.A. und der Intertabak AG organisiert wurde. Mehr als 100 Teilnehmer konnten die drei prächtigen Humidore, die diese Kollektion ausmachen, in Augenschein nehmen: Le Crepuscule, La Nuit und L'Aurore. Eine Kollektion, die nur wenige glückliche Liebhaber des wohl besten Tabaks der Welt bald genießen können.Zusätzlich zu dem Privileg, die Ersten zu sein, die von der neuen Zusammenarbeit zwischen Habanos, S.A. und S.T. Dupont erfuhren, wurden die wenigen Gäste mit der neuen Montecristo L'Esprit Vitola überrascht. Dieses neue Habanos-Produkt wird als Mittelpunkt dieser Zusammenarbeit mit einem speziell für diesen Anlass entworfenen Originalband und einem zusätzlichen Fußband zur Erinnerung an das 150-jährige Jubiläum von S.T. Dupont, einer bekannten Marke für Qualität, Schönheit und Innovation, auf den Markt gebracht."Habanos, S.A. ist stets bestrebt, Partnerschaften mit führenden Marken in ihren Märkten einzugehen, mit Produkten, die ihren Kunden etwas Einzigartiges und Andersartiges bieten, also Marken, die mit dem mithalten können, was als der beste Tabak der Welt gilt", so José María López Inchaurbe, Vice President of Development bei Habanos, S.A. Außerdem kommentierte Alain Crevet, CEO von S.T. Dupont, die Zusammenarbeit wie folgt: "Sowohl Habanos als auch Dupont haben es sich zur Aufgabe gemacht, die handwerkliche Arbeit zu einer Kunstform zu erheben. Gemeinsam bieten wir die allerbesten Zigarren und das allerbeste Raucherzubehör in einer außergewöhnlichen Art de Vivre." Er fügte hinzu: "Diese neue Zusammenarbeit mit Habanos und Montecristo war wieder ein Vergnügen und eine reibungslose Erfahrung zwischen unseren beiden Maisons."Die Kollektion Montecristo L'Esprit, zu der diese prächtigen Humidore gehören, ist inspiriert von Alexandre Dumas' Roman Der Graf von Montecristo, der der renommierten Habano-Marke ihren Namen gab. Damit feiert die französische Firma für Feuerzeuge und Zubehör für Premium-Tabak-Liebhaber ihr 150-jähriges Bestehen. Wie die Humidore, die in Basel vorgestellt wurden, stehen auch die drei farbigen Varianten der Feuerzeuge und Accessoires dieser Kollektion für die verschiedenen Phasen der Nacht: Le Crépuscule, La Nuit und L'Aurore.Genau wie bei der Herstellung von Habanos wird jede Kreation der Montecristo L'Esprit-Kollektion in Handarbeit von Kunsthandwerkern verschiedener Fachrichtungen gefertigt. Eine perfekte Verbindung, die Tradition, Handwerkskunst und Exzellenz vereint.Verkostungshinweis: Montecristo L'EspritHerstellername: PreciososMaße: 50 Ringmaß x 145 mm LängeUmhüllung: mittelfarbig, fettig und mit natürlichem Glanz- Aromen, die an süße Noten erinnern, mit Röstnoten, holzig und leichten Anklängen von Trockenfrüchten. Im zweiten Drittel kommen Noten von verschiedenen Gewürzen, Kakao und geröstetem Kaffee zum Vorschein. Im letzten Drittel entfaltet sich eine komplexere Ausdruckskraft und intensiviert den Charakter in Richtung einer mittleren bis hohen Stärke, wobei eine große Ausgewogenheit zwischen Aromen und Geschmacksnoten zum Vorschein kommt.- Homogene Verbrennung, perfekter Puff.- Gut verdichtete Asche, mit dem charakteristischen Grau, das von der Erde der Region Vuelta Abajo* herrührt.- Rauchdauer: etwa 50 Minuten Genuss, mittlere bis hohe Stärke.- Diese herrliche Habano passt sehr gut zu 15 Jahre altem Rum von Edmundo Dantes und Hennessy XO Cognac.