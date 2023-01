Die Aktie von CureVac konnte am heutigen Dienstag zunächst erneut deutlich zulegen. Das Papier profitierte dabei davon, dass CureVac in den zweiten jährlichen Bericht "Innovation Momentum: The Global Top 100" von LexisNexis aufgenommen wurde. Zudem beflügelten gute Studiendaten, die am Montag veröffentlicht wurden. Im Tagesverlauf setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein.Der Bericht würdigt Unternehmen, die durch Dynamik und Innovationskraft Lösungen für die heutigen Herausforderungen entwickeln und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...