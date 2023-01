Die DKM geht 2023 mit einem veränderten Öffnungskonzept an den Start: Die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche startet bereits am Dienstag, 24.10.2023, um 12:00 Uhr mit dem vollen Programm und endet dafür am Mittwochabend, dem 25.10.2023, um 18:00 Uhr. Veranstaltungsort bleibt die Messe Dortmund. Bisher waren jeweils Mittwoch und Donnerstag die DKM-Tage. Am Dienstagabend zuvor traf sich die Branche zur Warm-up-Veranstaltung. Die jetzigen Änderungen erklärt Konrad Schmidt, Geschäftsführer ...

