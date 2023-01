Neue Funktionen ermöglichen die vollständige Integration der Q4 Gewinnmitteilungsplattform mit Video per Zoom und Microsoft Teams für Online-Konferenzen zur Vorstellung von Geschäftsberichten und für Earnings Calls

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" bzw. "das Unternehmen"), ein führender Kommunikationsplattformanbieter für Kapitalmärkte, freut sich bekannt zu geben, dass die Plattform Q4 Virtual Events jetzt die Integration mit Zoom und Microsoft Teams unterstützt. So können Unternehmen ihr eigenes Videosignal in Earnings Calls einbringen. Die Plattform Q4 Virtual Eventsbietet eine verbesserte Nutzungsqualität bei Investorenveranstaltungen und wird pro Jahr für die Bereitstellung von mehr als 4.400 Investorenveranstaltungen in Nordamerika und Europa mit einer marktführenden Zuverlässigkeitsrate von über 99 Prozent genutzt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005330/de/

Seamless Zoom and Microsoft Teams Video Integration (Photo: Business Wire)

Die Plattform Q4 Virtual Events lässt sich nahtlos in Tools für die Unternehmenskommunikation wie Zoom oder Microsoft Teams integrieren und ermöglicht so die direkte Videoübertragung von Earnings Calls mit vertrauter Technologie. Das Konzept "Bring your own Video" macht Schluss mit technischen Herausforderungen und nutzt gleichzeitig die Stärken einer Plattform, die speziell für die Unternehmenskommunikation entwickelt wurde. Diese Integration ist die jüngste Verbesserung der Plattform und folgt auf neue innovative Funktionen wie die Möglichkeit, das Branding von Webcasts kundenspezifisch anzupassen, die Veranstaltungen in verschiedene Kapitel zu unterteilen, um direkt zu bestimmten Abschnitten springen zu können, Biographien von Referenten einzubinden und die Q4-Anmeldungsfunktion zu nutzen. Dies ermöglicht es den Nutzern, die Registrierung zu umgehen und schnell auf Veranstaltungen zuzugreifen, welche auf der Plattform gehostet werden.

"Die Erweiterung der Plattform Q4 Virtual Events um diese innovativen Funktionen ist ein wichtiger Bestandteil unserer produktorientierten Wachstumsstrategie für das Jahr 2023", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Dank dieser Verbesserungen in Verbindung mit der beispiellosen Zuverlässigkeit unserer Plattform positionieren wir uns als Marktführer für Earnings Calls und die Unternehmensberichterstattung auf dem Kapitalmarkt."

Q4 bietet darüber hinaus neue, vereinfachte Pakete für Earnings Calls an, um unterschiedlichen Unternehmensprofilen und -anforderungen gerecht zu werden. Diese abgestufte Strategie umfasst auch ein Premium-Angebot für Video-Earnings-Calls, das eine verbesserte Übertragungsqualität und Kommunikation bietet und einen persönlichen Austausch zwischen den Referenten und dem Publikum ermöglicht.

"Unsere abgestufte Angebotsstruktur vereinfacht den Ablauf von Video-Earnings-Calls für unsere Kunden und macht die Bereitstellung eines Premium-Angebots für alle Unternehmen leichter zugänglich", so Heaps.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist ein führender Anbieter einer Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen mit Blick auf effiziente gegenseitige Begegnungen und eine effiziente Kommunikation miteinander treffen.

Die Plattform Capital Connect von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, mit Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, mit Engagement Analytics, mit einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten, mit Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse sowie mit Überwachungs- und ESG-Tools. Capital Connect ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digitale Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz im kanadischen Toronto und betreibt Niederlassungen in New York und London. Weitere Informationen finden Sie unter www.q4inc.com.

Zoom und das Zoom Logo sind Marken von Zoom Video Communications Inc. Microsoft Teams ist eine Marke der Unternehmensgruppe Microsoft.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005330/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Investoren: Sara Pearson, ir@q4inc.com

Medienanfragen: Heather Noll, media@q4inc.com