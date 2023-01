ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Henkel vor der Bekanntgabe von Geschäftszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analyst Eamonn Ferry rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie bei dem Konsumgüterkonzern mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal von 7,2 Prozent und ist damit optimistischer als der Gesamtmarkt. Der Hauptfokus liege derweil unter anderem auf dem Ausblick für das laufende Geschäftsjahr, den Inflationserwartungen und Kommentaren zur Entwicklung der Volumina sowie der Preise. Auch die Auftragslage im Klebstoffgeschäft und mögliche Veräußerungen von Unternehmensbereichen dürften wichtige Themen sein./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 17:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

