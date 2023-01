DJ PTA-Adhoc: Software AG: Software AG gibt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Darmstadt (pta/31.01.2023/19:30) - Der Vorstand der Software AG (MDAX®, ISIN DE000A2GS401/SOW) gibt nach der Finalisierung des operativen Plans für das Geschäftsjahr 2023 und der anschließenden Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Software AG den Ausblick für das Jahr 2023 bekannt.

Auf der Grundlage des operativen Plans für das Geschäftsjahr 2023 gibt der Vorstand der Software AG den folgenden Ausblick, einschließlich StreamSets, bekannt (währungsbereinigt).

* Im Segment Digital Business wird ein Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (Annual Recurring Revenue, ARR) zwischen + 10 % und + 15 % im Vergleich zum Vorjahr erwartet. * Im Segment Adabas & Natural (A&N) wird eine ARR-Entwicklung zwischen - 2 % und + 2 % im Jahresvergleich erwartet. * Der Produktumsatz wird voraussichtlich zwischen + 6 % und + 10 % im Vergleich zum Vorjahr steigen. * Die operative Gewinnmarge (EBITA, non-IFRS) wird in einer Spanne von 16 % bis 18 % erwartet (keine Wechselkursbereinigung).

Die überwiegende Mehrheit der Bookings stammt nun aus Subskriptions- und Software-as-a-Service (SaaS)-Lizenzen und trägt direkt zum ARR bei. Somit wurden die Bookings als maßgebliche Kennzahl durch den ARR ersetzt, der den zukünftigen Cashflow genauer widerspiegelt.

Die Prognose für die operative Gewinnmarge 2023 berücksichtigt den positiven Beitrag aus Umsatzwachstum und einem Kosten-Effizienzprogramm sowie einem vorübergehenden negativen Einfluss von Kostensteigerungen und strategischen Entscheidungen im Zusammenhang mit Cloud- und A&N-Subskriptionen.

Darmstadt, 31 Januar 2023

Software AG

Der Vorstand

