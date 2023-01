Die Aktie von Amazon kann am heutigen Dienstag wieder Zugewinne verzeichnen. Am Abend geht es 1,8 Prozent nach oben auf 102,33 Dollar. Amazon bekräftigt nach dem Abbau hunderter Jobs in seiner Gerätesparte den Fokus auf die Sprachassistentin Alexa. "Das Alexa-Team ist weiter das mit Abstand größte in meinem Bereich", sagte Geräte-Chef Dave Limp der Deutschen Presse-Agentur."Wir halten daran fest." Es stimme zwar, dass die Assistenzsoftware an sich noch nicht profitabel sei, aber sie trage unter ...

