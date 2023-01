SHENZHEN (IT-Times) - Die US-Großbank Bank of America (BofA) meldet sich in einem aktuellen Update heute zum chinesischen Technologiekonzern BYD Company und erhöht das Kursziel für die Aktie. Die US-amerikanische Großbank Bank of America bestätigt in einer heutigen Research-Note die Einstufung für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...