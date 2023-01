Freiburg (ots) -



In Südamerika wollte der Kanzler Deutschland als fairen Partner in Sachen wirtschaftlicher und diplomatischer Zusammenarbeit empfehlen. In Brasilien ist das gründlich schief gegangen. Auf Scholz' Charmeoffensive antwortete der neue, linksgerichtete Präsident mit einem Affront. (...) die Bitte um Munition für die Ukraine wies Lula rüde ab. Mehr noch: Er verharmloste Russlands Eindringen in die Ukraine als "klassischen Fehler" und empfahl der Ukraine indirekt die Kapitulation. (...) So oder so bleibt der Eindruck gravierender Differenzen haften. Illusionen über ein inniges Miteinander mit Brasilien unter Lula sollte sich der Kanzler nicht machen. https://www.mehr.bz/khs32m



