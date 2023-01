Das Werk in Shannon, Irland, baut auf den Nachhaltigkeitsbestrebungen von PPG und UDC auf

PPG (NYSE: PPG) gab heute bekannt, dass es die Zertifizierung der International Organization for Standardization (ISO) 14001 für ein Umweltmanagementsystem (EMS) an seinem Standort in Shannon, Irland, erhalten hat. Das Unternehmen stellt am Standort der Universal Display Corporation (UDC) (Nasdaq: OLED) hocheffiziente, hochleistungsfähige Materialien für organische Leuchtdioden (OLED) her.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005098/de/

PPG produces phosphorescent organic light-emitting diode (OLED) materials and technologies for Universal Display Corporation (UDC) that are up to four times more energy-efficient than conventional fluorescent OLED materials. UDC's proprietary UniversalPHOLED® technology enhances the performance of consumer displays and lighting products by providing power savings that enable longer battery life in portable electronics and less energy consumption in larger display and lighting products. (Photo: Business Wire)

ISO 14001 ist ein international vereinbarter Standard, der Unternehmen einen Rahmen bietet, um ihre Umweltleistung durch effizienten Ressourcenverbrauch und Abfallminimierung zu ermitteln, zu überwachen und zu steuern.

"Wir haben uns verpflichtet, durch die Science Based Target Initiative kurzfristige unternehmensweite Emissionsreduktionen festzulegen. Das Erreichen der ISO 14001-Zertifizierung hilft dabei, nachhaltige Praktiken in allen umweltrelevanten Bereichen zu fördern, einschließlich Wasser, Abfall, Energie und Emissionen", sagte Juliane Hefel, General Manager, Specialty Coatings and Materials bei PPG. "Durch die Entwicklung eines formellen EMS, das nach ISO 14001 zertifiziert ist, können die Kunden von UDC sicher sein, dass wir Best Practices umsetzen, die unseren Einfluss auf die Umwelt kontrollieren und minimieren. Es ist eine wichtige Errungenschaft und das direkte Ergebnis des Engagements und der harten Arbeit der Teams von PPG und UDC."

"Umweltverantwortung hat eine lange Tradition in unserem Unternehmen", sagte Janice Mahon, Universal Display SVP of Technology Commercialization GM of Commercial Sales. "Wir applaudieren unseren Kollegen bei PPG und UDC in Irland für ihren Fleiß und ihr Engagement bei der Erlangung der ISO 14001-Zertifizierung, die das hohe Niveau der Umweltmanagementpraktiken in unserem neuen Werk in Shannon offiziell bestätigt."

Die proprietären UniversalPHOLED®-Materialien von UDC verbessern die Leistung von Verbraucherdisplays und Beleuchtungsprodukten und bieten eine Energieeffizienz, die bis zu viermal höher ist als bei herkömmlichen fluoreszierenden OLED-Materialien. Das bringt Energiesparvorteile für einen längeren Batteriebetrieb in tragbaren Elektronikgeräten und einen geringeren Energieverbrauch in größeren Displays und Beleuchtungsprodukten.

PPG und UDC haben ihre Partnerschaft im Jahr 2000 begonnen, als Flachbildschirme gerade begannen, Fernseher mit Kathodenstrahlröhre zu ersetzen und OLEDs sich in der frühen Forschungs- und Entwicklungsphase befanden. Seitdem ist der globale OLED-Markt gewachsen, und PPG und UDC haben die Produktionskapazität von den PPG-Standorten in Monroeville, Pennsylvania, und Barberton, Ohio, nach Shannon in Irland erweitert.

Die beiden Unternehmen gaben 2021 bekannt, dass UDC Ireland Limited und PPG gemeinsam eine neue Produktionsstätte in Shannon für die Produktion der hocheffizienten und leistungsstarken UniversalPHOLED-Materialien von UDC errichten. Die neue Anlage verdoppelt die Produktionskapazität und diversifiziert die Produktionsbasis für die phosphoreszierenden Emitter von UDC, um der wachsenden Nachfrage des OLED-Marktes und den sich entwickelnden industriellen Anforderungen gerecht zu werden.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Spezialmaterialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit 140 Jahren vertrauen. Durch Hingabe und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden, indem wir in enger Zusammenarbeit den richtigen Weg nach vorne suchen. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 75 Ländern produktiv und innovativ tätig und verzeichneten im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 17,7 Milliarden US-Dollar. Wir bedienen Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie, Transport und den Aftermarkets. Weitere Informationen finden Sie unter www.ppg.com.

Das PPG Logo und We protect and beautify the world sind eingetragene Warenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.

Universal Display Corporation

Universal Display Corporation (Nasdaq: OLED) ist führend in der Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von organischen Leuchtdioden (OLED)-Technologien und -Materialien für den Einsatz in Display- und Halbleiter-Beleuchtungsanwendungen. Das 1994 gegründete Unternehmen mit Niederlassungen und Vertretungen auf der ganzen Welt besitzt derzeit mehr als 5.500 weltweit erteilte und angemeldete Patente, ausschließliche Lizenzen und das alleinige Recht zur Sublizenzierung von mehr als 5.500 Patenten. Universal Display lizenziert seine proprietären Technologien, einschließlich seiner bahnbrechenden hocheffizienten phosphoreszierenden OLED-Technologie UniversalPHOLED®, die neue Möglichkeiten zur Entwicklung energieeffizienter und umweltfreundlicher Displays und Halbleiterleuchtmittel eröffnet. Das Unternehmen entwickelt und bietet auch hochwertige, hochmoderne UniversalPHOLED-Materialien an, die als wichtige Bestandteile für die Herstellung von OLEDs der Spitzenklasse anerkannt sind. Darüber hinaus liefert Universal Display seinen Kunden und Partnern innovative und maßgeschneiderte Lösungen durch Technologietransfer, gemeinsame Technologieentwicklung und Schulungen vor Ort. Weitere Informationen über die Universal Display Corporation finden Sie unter https://oled.com/.

Universal Display Corporation und das Logo der Universal Display Corporation sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Universal Display Corporation. Alle anderen Firmen-, Marken- oder Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen sein.

Alle Aussagen in diesem Dokument, die nicht historisch sind, wie solche, die sich auf die geplante Einführung, Entwicklung oder Weiterentwicklung der Technologien des Unternehmens oder die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens oder zukünftige Dividendenerklärungen sowie das Wachstum des OLED-Marktes oder die Chancen des Unternehmens auf diesem Markt beziehen, sind zukunftsgerichtete finanzielle Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sie werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument zu verlassen, da sie die aktuellen Ansichten der Universal Display Corporation in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher in den regelmäßigen Berichten der Universal Display Corporation erörtert, auf Formular 10-K und Formular 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden, einschließlich insbesondere des Abschnitts "Risk Factors" im Annual Report der Universal Display Corporation auf Formular 10-K, für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Die Universal Display Corporation lehnt jede Verpflichtung ab, in diesem Dokument enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

(OLED-C)

KATEGORIE Spezielle Beschichtungen und Materialien

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005098/de/

Contacts:

PPG-Medienkontakt:

Brande Juart

Specialty Coatings and Materials

+ 1 724 325 5203

juart@ppg.com

www.ppg.com

UDC-Medienkontakt:

Darice Liu

+1 609 964 5123

investor@oled.com

media@oled.com