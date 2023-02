Neuer Gameplay-Trailer zeigt den Spaß und die Anpassungsmöglichkeiten von KartRider: Drift

Online-Rennaction in Season One: New World erscheint am 8. März

KartRider: Drift, Nexons komplett kostenloser Kart-Rennspiel-Titel, gab heute das Datum für Season One bekannt, an dem die Konsolen dem Online-Rennspiel-Mix beitreten werden. Aktuelle Preseason PC- und Mobile-Rennfahrer auf Steam, Nexon Launcher, Android und iOS, werden bald in der Lage sein, sich mit Xbox- und PlayStation-Spielern aus der ganzen Welt in spannenden Drift-Rennen zu messen. Komplettes plattformübergreifendes Cross-Play wird möglich sein, wenn Season One "New World" am 8. März. Season One bringt auch aufregende neue Inhalte mit sich brandneue Strecken und Rennmodi, ein saisonübergreifendes Thema, tägliche Spielerbelohnungen und Events sowie viele andere Verbesserungen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005460/de/

Nexon's "KartRider: Drift" Announces March 8 Season One Arrival Date With New Gameplay Trailer. (Graphic: Business Wire)

KartRider: Drift ist nicht so einfach, wie es möglicherweise scheint! Das leicht zu erlernende und schwer zu meisternde Spiel bietet verschiedene Spielmodi, die neue und erfahrene Rennfahrer trainieren und herausfordern:

Im Item Mode werden verschiedene offensive und defensive Gegenstände (wie Schilde, Barrikaden und Stickstoff-Boosts) gesammelt und können dann strategisch implementiert werden, um anderen Fahrern auf der Strecke zu helfen oder sie zu behindern, um als Erster die Ziellinie zu überqueren.

werden verschiedene offensive und defensive Gegenstände (wie Schilde, Barrikaden und Stickstoff-Boosts) gesammelt und können dann strategisch implementiert werden, um anderen Fahrern auf der Strecke zu helfen oder sie zu behindern, um als Erster die Ziellinie zu überqueren. Der Speed Mode stellt die Drift-Fähigkeiten des Rennfahrers auf die Probe, denn hier gibt es keine Hindernisse und keine Gegenstände, die den Rennfahrer bremsen. Der schnellste Rennfahrer gewinnt die Trophäe auf dem Podium!

stellt die Drift-Fähigkeiten des Rennfahrers auf die Probe, denn hier gibt es keine Hindernisse und keine Gegenstände, die den Rennfahrer bremsen. Der schnellste Rennfahrer gewinnt die Trophäe auf dem Podium! Im License System wird eine Reihe von Kursen hergestellt, die den Mut eines Rennfahrers testen und seine Fähigkeiten sammeln. Wenn Sie die Lizenz-Herausforderungen meistern, schalten Sie einzigartige Spielgegenstände wie Karts, Charaktere und zusätzliche Strecken frei.

wird eine Reihe von Kursen hergestellt, die den Mut eines Rennfahrers testen und seine Fähigkeiten sammeln. Wenn Sie die Lizenz-Herausforderungen meistern, schalten Sie einzigartige Spielgegenstände wie Karts, Charaktere und zusätzliche Strecken frei. Im Time Attack Mode können Solorennfahrer ihre Fähigkeiten bis ans Limit ausreizen, um an die Spitze der Rangliste zu gelangen.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an einzigartigen Charakteren und Karts verfügen die Spieler von KartRider: Drift über die vollständige Kontrolle über die Anpassungsoptionen, um sich voll und ganz auszudrücken und die Ziellinie mit Stil zu überqueren! Mehr Charaktere, Karts, Zubehör und Emotes können über den Standard Racing Pass freigeschaltet werden, mit dem Sie verschiedene tägliche Herausforderungen und Event-Herausforderungen absolvieren können. Neue Premium-Herausforderungen und Belohnungen sind auch mit dem Kauf eines Premium Racing Pass verfügbar.

KartRider: Drift befindet sich zwar noch in der Preseason, aber mit dem kommenden Update am 15. Februar können Sie auf der Grundlage des Feedbacks der Spieler weitere Verbesserungen und Anpassungen an der zentralen Erfahrung des Spiels vornehmen. Aktuelle Details werden auf der KartRider: Drift Website veröffentlicht, sobald das Datum näher rückt.

Folgen Sie auf jeden Fall dem offiziellen Twitter und TikTok für alle aktuellen Neuigkeiten und Informationen zum Spiel. KartRider: Drift kann jetzt auf den folgenden heruntergeladen und gespielt werden: Steam, Nexon Launcher, iOS App Store und Google Play und wird am 8. März in den PlayStation und Xbox Stores zum Download verfügbar sein.

Bleiben Sie nicht an der Startlinie stehen laden Sie KartRider: Drift herunter und beginnen Sie IHR Rennen!

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Alle Spielerfortschritte, die während der Preseason von KartRider: Drift erzielt wurden, werden in Season One übernommen.

Das mobile Rennspiel KartRider Rush+ von Nexon, das 2020 veröffentlicht wurde, wird weiterhin als eigenständiger Titel funktionieren und kein Cross-Play mit KartRider: Drift bieten.

Assets: Trailer Bild

Soziale Medien:Twitter TikTok Twitch Discord YouTube/Instagram Facebook

Über KartRider: Drift

KartRider: Drift ist Nexons Multiplayer-Kartrennen-Partyspiel, das sich an früheren Titeln des phänomenal erfolgreichen KartRider-Franchise orientiert und diese mit Drift-getriebener Rennaction, mehreren Spielmodi und tiefgreifender Kart- und Charakteranpassung in atemberaubender Unreal Engine 4 Grafik anbietet. Es ist auf Steam, dem Nexon Launcher, auf mobilen Geräten (iOS und Android) während der Preseason und auf Xbox- und PlayStation-Konsolen zum Start von Season One erhältlich. KartRider: Driftbietet kostenloses, plattformübergreifendes Onlinespiel und die Möglichkeit, Freunde herauszufordern, egal für welche Plattform sie sich entscheiden.

Das Original KartRider, das 2004 veröffentlicht wurde, war der erste Titel der legendären Kart-Rennserie von Nexon und erfreute sich in der Folgezeit in Asien und darüber hinaus großer Beliebtheit. In den neunzehn Jahren seit dem Release wurden mehr als 380 Millionen Spieler gezählt. Als Franchise hat KartRider eine starke Marke auf den asiatischen Märkten etabliert und verfügt über eine große eSports-Präsenz in Asien, mit einer offiziellen Liga, die 2005 gestartet wurde. Sie ist bis heute die am längsten durchgeführte eSports-Liga.

Über Nexon America Inc.

Nexon America Inc. wurde 2006 gegründet und bietet eine herausragende Expertise im Bereich der Freispiel-Onlinespiele und des Live-Spielsupports, indem es die Stärken von NEXON Co, Ltd. ("Nexon") nimmt und diese auf ein einzigartiges westliches Publikum anwendet. Nexon America hat seit mehr als einem Jahrzehnt ikonische Franchises wie MapleStory und Mabinogi aufrechterhalten, welche Rekorde gebrochen und Spieler in ihren Bann gezogen haben. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist des Mutterunternehmens bei, indem es den Spieler in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005460/de/

Contacts:

Brian Klotz, Nexon America

NA_pr@nexon.com