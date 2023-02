Endlich echter Umweltschutz: Mit dieser Aktie haben Anleger die Chance in echten Umweltschutz zu investieren

Anzeige / Werbung

Viel wichtiger als den Autoverkehr für angeblichen Klimaschutz lahmzulegen ist Müllvermeidung. Mit Nexe Innovations können Anleger nun in eine Aktie investieren, die in diesem Bereich der Konkurrenz weit voraus ist.

Mit gutem Gewissen Geld verdienen! Das ist in Zeiten haussierender Energiepreise nicht einfach, aber auch keine Unmöglichkeit. Insbesondere der Kampf gegen die Klimakrise betrifft nicht nur jeden Konsumenten, sondern auch jeden Investor, der auf der Suche nach einem nachhaltigen Investment ist.

Auftritt NEXE Innovations!

Wer Geld in die Aktien dieses kanadischen Aufsteigers steckt, investiert indirekt in den Kampf gegen Plastikmüll, und zwar solchen, den wir alle täglich produzieren - Einweg-Kaffeekapseln.

Internet: www.nexeinnovations.com ??

In fast jedem zweiten Haushalt steht inzwischen eine Kaffeekapselmaschine, was die Müllberge, immer weiter wachsen lässt. Was für den Verbraucher ein bequemer Komfort ist - für die Umwelt sind sie eine Katastrophe, wenn es um die Entsorgung der Kunststoff-Kapseln geht.??

Eine Trennung von feuchtem Kaffeepulver und Aluminium- beziehungsweise Plastikkapsel ist für Abfallwirtschaft nach wie vor ein Ding der Unmöglichkeit. Also landet der größte Teil in der Müllverbrennung.??

Zur Lösung dieses Problems hat NEXE ein unglaubliches Produkt entwickelt: kompostierbare Kaffeepads! Mit seinen Lösungen rennt NEXE freilich offene Türen ein, ist aber auch nicht allein in diesem hochinteressanten Marktsegment. Längst hat die Politik erkannt, dass Kunststoffe einer der Hauptverursacher der Klimakrise sind.

Deshalb schießen gerade in der westlichen Welt immer neue Initiativen aus dem Boden, welche diesen Trend stoppen sollen. Kanada ist da keine Ausnahme: Die Kanadier wollen plastikfrei werden und so bis 2030 keinen Plastikmüll mehr produzieren. Insbesondere Einwegkunststoffen hat man den Kampf angesagt, denn sie sind für einen großen Teil der Müllberge verantwortlich.

Und hier kommt wieder die kanadische NEXE ins Spiel, dessen erstes patentierte Produkt der sogenannte NEXE Pod ist, ein pflanzenbasiertes, vollständig kompostierbares Kaffeepad, das mit den führenden Single-Serve-Kaffeemaschinen (idR der Marke Keurig oder Nespresso) kompatibel ist.??

Damit betritt NEXE einen riesigen Markt, der 2022 etwa 12,3 Mrd. USD schwer war, wobei das durchschnittliche jährliche Wachstum von 7,9% auch nicht zu verachten ist.??

Können Sie sich vorstellen, wie viele Kaffeekapseln täglich konsumiert und im Müll entsorgt werden? Weltweit sind es unvorstellbare 160 Millionen Stück - Tag für Tag! Am größten sind die Verbrauchszahlen in Nordamerika. Das größte Problem ist jedoch, dass die überwiegende Mehrheit der heute auf dem Markt angebotenen Produktverpackungen nicht kompostierbar sind und auf Mülldeponien oder in der Müllverbrennung landen.

Der kompostierbare Pod von NEXE bietet die perfekte Lösung!

Die NEXE-Forscher investierten viele Jahre und sammelten umfassendes Know-how was kompostierbare Kaffeekapseln betrifft. War die ursprüngliche Form des NEXE-Pods in nur 35 Tagen kompostiert, sind es heute nur noch 17 Tage. Sie können sich sicher denken, welche Forschung und Entwicklung hierfür nötig war und wie die Patent-Bibliothek der Company immer weiter wächst.??

Inzwischen ist NEXE an einem gerade für Investoren höchst interessanten Punkt angekommen: dem Schritt vom innovativen Entwickler mit kleinerem Kundenstamm zum Massenproduzenten! Auch deshalb hat die NEXE-Aktie in den letzten Wochen schon eine beeindruckende Performance hingelegt, doch das dürfte erste der Anfang sein.?

100 Mio. USD Umsatz schon Ende 2024?



?Das fasziniert Investoren am meisten: Schon in wenigen Wochen kann NEXE mit zwei Werken in Kanada auftreten und bis Ende 2024 eine Gesamtproduktionskapazität von 500.000.000 Kapseln pro Jahr erreichen. Stellen Sie sich nun vor, wenn NEXE diese zu Großhandelspreisen (0,20 USD pro Stück) verkaufen kann, würde dies bereits 100 Millionen USD Umsatz bedeuten.??

Bis hierhin war es ein langer Weg, denn noch vor gut zwei Jahren baute NEXE erst einmal sein erstes Werk in Surrey (British Columbia) auf und investierte damals mehr als 15 Mio. CAD. Anfang 2022 folgte dann der nächste große Schritt: NEXE erwarb eine 54.000 Quadratfuß große Anlage in Windsor (Ontario) und investierte weitere Millionen. In Q1/2023 soll nun auch Windsor die Produktion aufnehmen und das NEXE-Geschäft auf eine ganz andere Ebene hieven.?

NEXE-Aktie: Value zum kleinen Preis!



?Sie sehen: NEXE musste viele Millionen in die Hand nehmen, um als kleiner Aufsteiger an diesen Punkt zu kommen - und gegen die Giganten der Branche bestehen. Das heißt aber auch: NEXE hat den weitaus größten Teil der nötigen Investitionen bereits getätigt und in den nächsten beiden Jahren werden nur vergleichsweise kleine Gelder in diese Richtung abfließen.??

Stand heute können Sie NEXE deshalb durchaus als kleines Value-Unternehmen ansehen: Mit fast fertigen Anlagen - in Surrey und Windsor - wird man in Kürze seine operative Präsenz massiv vergrößern und in großem Stil kompostierbare Kaffeepads produzieren können. NEXE kann folgerichtig schnell skalieren, die heutzutage fast schon üblichen Lieferkettenrisiken reduzieren und obendrein von steigenden Margen profitieren.?

NEXE Pod überzeugt, Kunden stehen bereits Schlange...



?Bleibt noch die Frage nach dem Absatz der revolutionären NEXE-Pads, denn schließlich ist man nicht allein im Markt. Auch andere Hersteller, ob groß oder klein, bieten kompostierbare Produkte an, deren Qualitäten aber kaum an NEXE heranreichen. NEXE befindet sich derzeit bereits in aktiven Gesprächen mit verschiedenen potenziellen Kunden.??

Dazu gehören größere Player aber vor allem auch kleine und mittelständische Kaffeeproduzenten, die NEXE Pods zum Beispiel auch unter eigener Handelsmarke vertreiben und/oder bei NEXE produzieren und mitverpacken lassen möchten. Auf diese Weise kann NEXE seine wachsenden Produktionskapazitäten zuverlässig füllen, sobald sie online gehen.??

Der NEXE Pod ist natürlich nicht das Ende der Geschichte, sondern eigentlich erst ihr Anfang. Es ist schließlich völlig naheliegend auch andere Lebensmittel mit einer kompostierbaren Verpackung zu verkaufen. Hierfür hat NEXE bereits die Eigenmarken NEXE Coffee sowie XOMA Superfoods ins Leben gerufen. Hier werden hochwertige, gesunde Produkte in einer vollständig kompostierbaren Verpackung angeboten. Erhältlich sind diese so genannten "Single-serve Pods" unter anderem bei Amazon.??

Mit bald zwei Produktionsstätten in der Hinterhand sind der Fantasie über Kaffeepads hinaus natürlich keine Grenzen gesetzt! Man denke nur an kompostierbares Gastronomiegeschirr, umweltfreundliche Trinkbecher und Strohhalme usw.??

Solchen abfallfreien Lösungen gehört zweifelsohne die Zukunft, die NEXE mit ziemlicher Sicherheit mitgestalten wird. Seine bereits vielfach ausgezeichnete und patentierte Technologie kann man möglicherweise sogar an große Marken auslizenzieren.??

NEXE-Aktien sind daher eine großartige Möglichkeit relativ risikoarm in die Umwelt und die klimaschützende Kreislaufwirtschaft zu investieren. Kommen wir nun also zu den harten Fakten, den Zahlen, die nicht weniger beeindrucken.

Enormes Potential, beeindruckende Performance ??



Noch im November kostete eine NEXE-Aktie zeitweise nur 0,25 CAD und notierte fast 50% unter Buchwert. Doch diese Zeiten sind leider schon wieder vorbei. Davon abgesehen scheint die Aktie aber nach wie vor ein ausgemachtes Schnäppchen zu sein.??

Bei aktuellen Kursen um 0,57 CAD (umgerechnet 0,39 EUR) summiert sich der Börsenwert gerade einmal auf 55 Mio. CAD. Diese Summe können wir uns übrigens in einigen Jahren durchaus als Jahresgewinn vorstellen, was dann eine vielfach höhere Bewertung rechtfertigen würde.??

Bringt NEXE seine geplante Produktionskapazität von 500 Mio. Pads pro Jahr bspw. zu einem Großhandelspreis von 0,20 USD pro Pad und 20 % Marge an den Mann, sprechen wir bereits von 20 Mio. USD (26,5 Mio. CAD) Nettogewinn. Multipliziert mit einem konservativen Gewinnmultiple von 10 wären wir dann bereits beim 5fachen (ca. 265 Mio. CAD) der heutigen Market Cap.??

Das ist natürlich noch Zukunftsmusik, die auch mit einigen Risiken behaftet ist, aber gleichwohl eine durchaus denkbare Entwicklung der kommenden Quartale. Hinzu kommt, dass NEXE nahezu schuldenfrei ist und zum Jahreswechsel noch schätzungsweise 15 bis 20 Mio. CAD auf der hohen Kante hatte. Es gibt deutlich schlechtere Voraussetzungen für ein fulminantes Börsenjahr 2023!

Fakt ist: Mit seinem Produkt trifft NEXE zielgenau den Zeitgeist und könnte sich zu einem der großen Profiteure des Kampfes gegen die Kunststoffflut entwickeln.??

Von daher sind Kursziele um 2 CAD (umgerechnet 1,40 EUR) 2023/24 durchaus möglich , insbesondere wenn NEXE sein Produktportfolio weiter über Kaffeepads hinaus erweitern kann. Es lohnt sich somit allemal, den Nachrichtenticker für potenziell kursbewegende Nachrichten im Auge zu behalten und in der laufenden Konsolidierung günstige Stücke einzusammeln.









Enthaltene Werte: CA65344W1077