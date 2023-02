Defizit voraus...: Von nah und fern - Zink nimmt die Industrie immer gern!

Anzeige / Werbung

Die Zinn-Lagerbestände sinken immer weiter. Es muss also schleunigst Nachschub her! Ein Teil des Nachschubs könnte sogar schon zeitnah aus Deutschland kommen!

nahezu vorbei an der breiten Masse gibt es neben dem ganzen Lithium-Hype noch andere Rohstoffe, die einen regelrechten Boom erfahren, wie beispielsweise Zinn! Sowohl im Elektroniksektor als auch bei der Digitalisierung und dem starken Wachstum der grünen Technologien, beispielsweise Solarenergie oder E-Mobilität, ist Zinn unverzichtbar. Diese Boom-Sektoren haben in der jüngeren Vergangenheit zu massiv fallenden Lagerbeständen geführt. Allerdings ist gerade im Bereich Zinn-Produktion und Zinn-Projektentwicklungen mit keinen nennenswerten Durchbrüchen zu rechnen, so dass sich hier, stand heute, ein massives Defizit anbahnen sollte. Die Zinn-Preise reagieren schon mit beachtlichen Steigerungen!

Quelle: Onvista.de, Tin One & JS Research UG

Das wundert uns ehrlich gesagt nicht, denn die Nachfrage nach dem "Lötmatrerial" steigt weiterhin signifikant an, da dieses Metall in der elektrischen Leitfähigkeit seine volle Stärke ausspielen kann!

Gut zu wissen, dass es Zinn jetzt auch wieder in Deutschland gibt!

First Tin (WKN: A3CWWW) ist ein sich zügig entwickelndes Bergbau- und Entwicklungsunternehmen, das nachhaltig, ethisch und zuverlässig Zinn in einwandfreien Gerichtsbarkeiten produzieren möchte, um nicht zuletzt auch die aktuellen globalen sauberen Energie- und technologischen Revolutionen zu unterstützen und/oder beschleunigen.

Das in Großbritannien registrierte und börsengelistete Unternehmen wird aber größtenteils aus der sächsischen Bergbau-Hochburg Freiberg erfolgreich geführt.

Hochwertige Projekte mit niedrigem Investitionsaufwand!

Im Gegensatz zur Konkurrenz befinden sich First Tin seine fortgeschrittenen Zinn-Projekte in absolut sicheren Bergbaugebieten wie Deutschland und Australien, die zudem eine sehr gute Infrastruktur und geringe Investitionskosten aufweisen.

Quelle: First Tin & JS Research UG

Weltweit in den "Top Ten' von nicht entwickelten Zinnvorkommen!

Laut International Tin Association ("ITA') ist First Tin im Besitz der fünftgrößten nicht entwickelten Zinn-Reserveder Welt und der siebtgrößten nicht entwickelten Zinn-Ressource.

"Taronga' - Einfache Metallurgie und unterstützende Regierung!

"Taronga' wurde erst in 2022 erworben und profitiert von mehr als 100 Jahren Entwicklung, umfangreicher Bohrungen, Stollen- und Bergbau. Das Projekt befindet sich im australischen Bundesstaat "New South Wales' und soll in Zukunft als Tagebaumine betrieben werden.

Quelle: First Tin & JS Research UG

Eine Prüfung des Wirtschaftsplans durch First Tin hat die Möglichkeiten einer deutlichen Senkung der geschätzten Kapital- und Betriebskosten aufgezeigt. Bei "Taronga' handelt es sich um eine große Ressource mit mehreren Satellitenprojekten, die eine signifikante Verlängerung der Lebensdauer der Mine oder eine Vergrößerung in einem sehr aussichtsreichen Gebiet ermöglichen. Sie ist bereits genehmigt und soll unmittelbar nach "Tellerhäuser' in Produktion gebracht werden.

HAMMER-Bohrungen bestätigen südliche Erweiterung der "Taronga'-Zinn-Mineralisierung!

Bei den jüngsten Bohrungen des australischen Projekts konnte der Süden des aktuellen Ressourcengebiets um 350 m erweitert werden.

Schon vier Reihen "RC'-Bohrungen wurden im Abstand von etwa 100 m niedergebracht. Darüber hinaus wurden acht Diamantkernbohrungen sowie eine zusätzliche "RC'-Bohrung als Zwillingsbohrung zu den zuvor von Newmont niedergebrachten Bohrungen fertiggestellt, mit herausragenden Ergebnissen, wie wir der folgenden Tabelle entnehmen können.

Quelle: First Tin & JS Research UG

Die Ergebnisse der Zwillingsbohrungen werden derzeit noch ausgewertet und nach dem Eintreffen bekannt gegeben, wobei die Erstanalyse bisher noch keine signifikanten Abweichungen von den historischen Daten, die Newmont ermittelte, anzeigen. Das hört sich direkt schon gut an!

Aufgrund der hervorragenden Ergebnisse und basierend auf diesen konnten die Bohrdaten von Newmont neu interpretiert werden und deuten nun darauf hin, dass die Südwest-Erweiterung eine Fortsetzung der Mineralisierungszone "Payback Extended' ist.

Auf Grundlage dieser neuen Interpretation wird First Tin zeitnah ein weiteres 5.500 m "RC'-Bohrprogramm auflegen, um damit die Südwest-Erweiterung in die höherwertigere "angezeigte'-Ressourcenkategorie hochstufen zu können.

Dieses Bohrprogramm wird obendrein konzipiert, um zum einen die Lücken in den aktuellen Bohrungen zwischen der zuvor interpretierten "North' und "South'-Zone zu schließen, in denen es wahrscheinlich ist, dass innerhalb des aktuellen Ressourcengebiets die Ressourcen der "vermuteten'-Kategorie in die "angezeigte' hochgestuft werden könnten.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, wird dieses Programm, das bereits im Februar beginnen soll, zudem die früheren Grubenentwürfe von Newmont genauer definieren.

Fazit:

Es ist absolut beeindruckend, wie und in welcher Qualität die neuen Bohrergebnisse die Existenz dieser bedeutenden Zinnmineralisierung nachgewiesen haben und die Interpretation der Geologen bestätigt hat. Obendrein bleibt festzuhalten, dass die Lagerstätte "Taronga' weiterhin nach Südwesten hin offen ist. Darüber hinaus deutet die überarbeitete Interpretation auf ein noch viel größeres Potenzial hin, um nachzuweisen, dass die beiden mineralisierten Bereiche, die von Newmont in den frühen 1980er Jahren als "North' und "South'-Zone identifiziert wurden, tatsächlich zusammenhängen.

Die Möglichkeit, signifikante zusätzliche Werte bei "Taronga' zu schaffen sind also sehr groß. Wir gehen davon aus, dass die Mineralisierung im Nordosten ebenfalls noch offen ist, weshalb mehrere Gebiete, die innerhalb der von Newmont vorgeschlagenen Gruben liegen, mittels kurzer Rückspülbohrungen überprüft werden sollen.

Angesichts des positiven Charakters dieser Ergebnisse sollen weitere Bohrarbeiten beschleunigt werden, damit das Ausmaß der Mineralisierung innerhalb des unmittelbaren Projektgebiets "Taronga' ermittelt werden kann. Dies wird unweigerlich dazu führen, dass die Machbarkeitsstudie ein paar Wochen verspätet kommt, aber trotzdem noch vor dem Jahreswechsel 2023/2024, dafür aber zu einer deutlich besseren Wirtschaftlichkeit führen wird.

Ebenso wie das deutsche "Tellerhäuser'-Projekt liegt auch "Taronga' in einer hervorragend eingebetteten Infrastruktur mit noch massenhaftem Erkundungspotenzial für bedeutende Zinnvorkommen. Und das trotzdem, dass bereits der BHP-Konzern in den Jahren 1933, 1958 und 1964 sowie später dann das Newmont-"Joint Venture' von 1979 bis 1983 schon viele Explorationsarbeiten durchgeführt haben! Es bleibt also auch weiterhin sehr spannend bei First Tin (WKN: A3CWWW), was die Zukunft betrifft!

Bildquellen: falls nicht anders angegeben First Tin

