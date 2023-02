Am gestrigen Dienstag verzeichneten alle Edelmetalle bis zum frühen Nachmittag um ca. 14 Uhr zunächst herbe Kursverluste von bis zu - 2 % (Silber), bevor anschließend geprägt sowohl durch erneut schwächere US-Wirtschaftsdaten wie auch die Hoffnung auf ein günstiges FED-Leitzinsstatement im Anschluss an ihre heutige Zinsentscheidung speziell die zinssensitiveren Edelmetalle Gold und Silber eine dynamische Kehrtwende nach oben hinlegten.Wie wir bereits in unseren letzten Berichten darlegten (siehe z.B. hier) ist eine künftig zunehmende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...