An diesem Freitag, den 3. Februar, wird Thyssenkrupp seine Hauptversammlung abhalten. Dann will der MDAX-Konzern auch erstmals wieder eine Dividende zahlen. Anleger sollen damit von der wieder besseren Geschäftsentwicklung profitieren. Doch es gibt angesichts der teils noch immer schwierigen Situation auch Kritik an der Ausschüttung.0,15 Euro je Aktie sollen Anleger bei Thyssenkrupp für das abgelaufene Geschäftsjahr bekommen. Auf dem aktuellen Niveau entspricht das einer Rendite von knapp über zwei ...

