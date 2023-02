Neue Claims im Halleck-Creek-Distrikt abgesteckt

Anzeige / Werbung

Im Halleck-Creek-Distrikt im US-Bundesstaat Wyoming hat American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) in unmittelbarer Nähe seiner bisherigen Liegenschaften 118 neue Claims abgesteckt. Auf ihnen identifizierte das Unternehmen eine potentielle Seltene-Erden-Lagerstätte. Sie soll im Frühjahr unmittelbar im Anschluss an die Schneeschmelze einer ersten geologischen Erkundung unterzogen werden.

Das Halleck-Creek-Projekt ist groß, doch nicht groß genug, als dass die Liegenschaft bereits alle besonders interessanten Seltene-Erden-Vorkommen der näheren Umgebung enthält. Auch außerhalb des bisherigen Projektgebiets vermutete American Rare Earths eine Fortsetzung der Seltene-Erden-Mineralisierung.



Auf dem bislang unpatentierten County-Line-Prospektionsgebiet konnten American Rare Earths Geologen in den letzten Monaten starke Indizien für den Beweis dieser Hypothese finden. Das Unternehmen zögerte deshalb nicht, und steckte das County-Line-Projekt ab. Es enthält 118 neue Claims, die das Halleck-Creek-Projekt nun in östlicher Richtung erweitern.

American Rare Earths vergrößert das Halleck-Creek-Projekt um 26 Prozent

Obwohl sich Halleck Creek schon vor dem Zukauf hinsichtlich Größe und Qualität der Lagerstätte nicht verstecken musste, wächst die Gesamtfläche der kontrollierten Claims um 26 Prozent von 2.113 auf nunmehr insgesamt 8.165 Acres an. Durch den Zukauf kontrolliert American Rare Earths nun sieben Prospektionsgebiete, die sich über eine acht mal acht Kilometer breite Zone erstrecken.



Diese beträchtliche Erweiterung des Prospektionsgebiets erscheint nochmals in einem anderen Licht, wenn als Vergleichsmaßstab für den Zukauf nicht die bisherige Gesamtgröße von Halleck Creek, sondern lediglich das bislang von American Rare Earths ausgewiesene und erforschte Explorationsziel von 1,01 bis 1,27 Milliarden Tonnen Gestein herangezogen wird. Im Vergleich zu diesem erhöhte sich die gesamte Explorationsfläche um 147 Prozent.

Ein Schlüsselprojekt wird nochmals deutlich größer

Hocherfreut über diese signifikante Erweiterung des eigenen Fußabdrucks in der Region zeigten sich deshalb die kürzlich ernannte Präsidentin des nordamerikanischen Geschäfts, Melissa Sanderson, und American Rare Earths CEO, Chris Gibbs.



Melissa Sanderson wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass die Besonderheit der Seltenen Erden, die bislang auf Halleck Creek gefunden wurden, darin besteht, dass die Erze sehr arm an den beiden radioaktiven Elementen Uran und Thorium sind. Dies wird dem Unternehmen einen sehr umweltschonenden und damit grünen Abbau ermöglichen. Gleichzeitig war bei den bislang auf Halleck Creek genommenen Proben der Anteil der besonders wertvollen magnetischen Seltenen Erden ausgesprochen hoch. Da diese für die Produktion von Windrädern und Elektromotoren von entscheidender Bedeutung sind, ist es auch für die USA von einem strategischen Vorteil, die Lieferketten dieser zentralen Elemente vollständig unter eigener Kontrolle zu wissen.



Managing Director und Chief Executive Officer Chris Gibbs merkte an, dass die Definition einer ersten Mineralressource nach dem australischen JORC-Standard unmittelbar bevorsteht und dennoch bislang lediglich 18 Prozent der gesamten Fläche aller von American Rare Earths kontrollierten Claims näher auf ihren Seltenen-Erden-Gehalt mit Bohrungen untersucht worden sind. Damit wird das riesige Potential deutlich, das hier noch zu heben ist.