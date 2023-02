Nach einem starken Januar kann der DAX erfolgreich in den Februar starten. Doch ab heute gibt es nochmals viele Quartalszahlen der Blue-Chips und die Fed kündigt heute Abend um 20 Uhr ihren Zins-Entscheid an. Am Tag der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank Fed wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Dienstag war der deutsche Leitindex kaum verändert bei 15.128,27 Punkten aus dem Handel gegangen. Im vorbörslichen ...

