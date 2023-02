Kurseinbruch bei Snap. Die Chat- und Bilder-Plattform warnte die Wall Street, dass der Umsatz im laufenden Quartal fallen wird. AMD beruhigte dagegen die angespannten Nerven der Anleger. Nach dem katastrophalen Quartal bei Intel hatten die Anleger eine Enttäuschung in die AMD Aktien eingepreist. SK Hynix mit Rekordverlust. Das Management warnte zudem, dass sich der Abschwung in der Halbleiterbranche in den kommenden Monaten vertiefen wird.Der Handel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen überwiegend positiv. Nahezu alle Benchmarks in der Region liegen deutlich ...

