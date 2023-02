Emittent / Herausgeber: Vermögensmanagement Euroswitch / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Vermögensmanagement Euroswitch: Der Traum vom Goldlöckchen



01.02.2023 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Traum vom Goldlöckchen Nach nur einem Monat haben einige Aktienmärkte bereits fast +10 % Wertentwicklung erzielt. Auch an den Anleihemärkten wurden bis zur Monatsmitte dank sinkender Zinsen deutliche Kursgewinne erreicht, bevor sie eine kleine Pause einlegten. Technische Treiber waren die hohe Liquidität zu Jahresbeginn und das erneute Einsetzen von FOMO (fear of missing out), der Angst bei den Marktteilnehmern trotz aller Unsicherheiten Kursanstiege zu verpassen. Das klassische "Goldilocks"-Szenario, dem moderates Weltwirtschaftswachstum, niedrige Inflation und niedrige Zinsen zugrunde liegen, werde zwar ebenfalls genannt, sei aber faktisch unwahrscheinlich, so Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. Gemessen an den Wirtschaftsdaten und Äußerungen der Notenbanken scheint der Traum vom Goldlöckchen, der laut Böckelmann bei vielen Marktteilnehmern verfestigt zu sein scheint, surreal. Insbesondere die Wertzuwächse bei Aktien niedriger Qualität seien kaum zu rechtfertigen, so der Experte: "Zwar ist die Sorge berechtigt, dass die Notenbanken angesichts sich abzeichnender Wirtschaftsschwäche bei bereits rückläufiger Inflation zu lange auf dem Bremspedal verharren, aber einen Wendepunkt in der Geldpolitik zeitnah zu erwarten und somit einzupreisen erscheint verwegen. Zu tief sitzen die 70er Jahre Traumata bei den Notenbanken, als dass sie sich von einer drohenden Wirtschaftsschwäche beeindrucken ließen." Insgesamt zeige sich die Weltwirtschaft trotz Schwächeanfällen in vielen Bereichen noch robust. Vor allem der für die Notenbanken so wichtige Arbeitsmarkt (wegen Gefahr von Lohn-Preis-Spiralen) sei trotz bereits sichtbarem Stellenabbau sehr stabil. Einen möglichen Grund dafür erkennt Böckelmann in der Verzerrung durch die in großer Zahl aussteigenden Babyboomers. Letzteres sei neben der Deglobalisierung und der Dekarbonisierung ein struktureller Inflationstreiber, dessen Ausmaß aber noch zu bestimmen sei. "Insofern scheinen die zum Jahreswechsel skizzierten Szenarien von moderatem Wachstum über milder bis hin zur schweren Rezession weiter ausgeglichen - vielleicht mit leichten Vorteilen für eine Rezession mit mildem Verlauf", sagt Böckelmann. Vor diesem Hintergrund stuft der Fondsmanager die Berichtssaison der Unternehmen und geopolitische Ereignisse als besonders wichtig ein. Ein Drittel der börsennotierten Unternehmen hat bereits berichtet und eine deutliche Mehrheit die Erwartungen der Analysten übertroffen. "Diese Erwartungen wurden aber im Vorfeld dramatisch nach unten angepasst. Netto blicken wir bereits auf viele Sektoren und Unternehmen mit Gewinnrezessionen, also negativem Gewinnwachstum bis hin zu Verlusten. Zeitgleich zeigen sich die Ausblicke teils nebulös - die Wirtschaft und die Geschäftsmodelle der Unternehmen stehen vor strukturellen Veränderungen und Anpassungsprozessen, die die Prognosegüte negativ beeinflussen", so der Fondsmanager. Der Experte erkennt geopolitisch keine neuen Hinweise auf Entspannung im Januar - jedoch auch keine neuen Schocks - zu einem gewissen Grad stelle sich Gewöhnung ein. "Deutsche Politik feiert sich für die neue ‚Deutschlandgeschwindigkeit'. So lobenswert schnell die Errichtung 3er LNG-Terminals ging, so erschreckend visionslos bleibt die Wirtschaftspolitik. Fortschritte bei Digitalisierung oder Bildung sind weiter nicht erkennbar", sagt Böckelmann. Und weiter: "Während Minister Habeck noch vor Tagen eine Rezession für abwegig erklärt, berichtet jetzt das Statistische Bundesamt von negativem Quartalswachstum. Während die Politikblase sich feiert, warnt die Staatsbank KfW vor einer ‚Ära schrumpfenden Wohlstands'." Obwohl die Gemengelage eher ein gemischtes Bild ergibt, spreche vieles dafür, dass das Momentum die Märkte noch etwas bewegen könnte. Böckelmann stellt fest, dass der für ein Ende eines Bärenmarktes eigentlich typische finale Ausverkauf bei Aktien bislang ausgeblieben ist: "Die Volatilität könnte daher kurzfristig zurückkehren - wir halten an unseren Positionierungen fest und fahren weiter auf Sicht." ENDE Über Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH:

Die Vermögensmanagement Euroswitch verwaltet traditionelle und alternative Investmentstrategien. Sie bietet diese Strategien in Form von standardisierten und individuellen Managed-Accounts für das gesamte Kapitalmarktspektrum - von Absolute Return über nachhaltige Kapitalanlagen bis hin zur reinen Chancenorientierung. Darüber hinaus werden für das breite Publikum vier Dachfonds in abgestuften Varianten von sehr risikoarm bis hin zur reinen Aktienanlage geboten. Gegenwärtig verwaltet die Gesellschaft 150 Millionen Euro. Die Vermögensmanagement Euroswitch ist als "Finanzportfolioverwalter" gemäß §15 WpIG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und beaufsichtigt. Bei Fragen oder für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Silke Tschorn

Dolphinvest Communications Ltd.

Telefon: +49 69 33 99 78 17

E-Mail: stschorn@dolphinvest.eu Disclaimer

Diese Pressemitteilung richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Die enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar. Die hier dargestellte Meinung ist die der Investmentexperten der Vermögensmanagement Euroswitch. Diese Meinung kann sich jederzeit ändern. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen korrekt sind, kann keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Herausgeber ist die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH mit Sitz in der Schwindstraße 10, 60325 Frankfurt.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.