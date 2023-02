Rheinmetall punktet mit starken Seitwärtsrenditen

Nachdem die "Panzer-Allianz" der Ukraine die Lieferung von US-amerikanischen Stryker- und Abrams-, britischen Challenger-2- und deutschen Leopard-2-Kampfpanzer zugesagt hat, markierte die Aktie von Rheinmetall (DE0007030009) am vergangenen Mittwoch mit 232 Euro ein neues Hoch. Vorstandschef Armin Papperger sagte am Wochenende zu Reuters: "Wir haben 2022 ein Rekordjahr gehabt. Sie kennen die Ergebnisse des dritten Quartals, im vierten Quartal wird es noch besser aussehen." Beim Auftragsbestand steuere der Konzern nach zuletzt 25 Mrd. nun auf 30 Milliarden Euro zu. Mit einer Marktkapitalisierung von 9,8 Mrd. Euro gehört der Konzern zu den MDAX-Top10 und wird zum DAX-Aspirant. Am Dienstag belastete jedoch die Ankündigung einer Wandelanleihe im Volumen von 1 Mrd. Euro den Aktienkurs; der Emissionserlös finanziert den Kauf des spanischen Munitionsherstellers Expal.

Discount-Strategie mit 14 Prozent Puffer (Juni 2023)

Das Discount-Zertifikat von HSBC mit der ISIN DE000HG7T530 bietet einen Puffer von 14,1 Prozent. Beim Kaufpreis von 184 Euro errechnet sich ein maximaler Gewinn von 16 Euro oder 22 Prozent p.a., sofern die Aktie am 16.6.23 auf oder über dem Cap von 200 Euro schließt (ansonsten Aktienlieferung).

Konservative Bonus-Strategie mit 43 (!) Prozent Puffer (September 2023)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der HVB mit der ISIN DE000HC1J546 ist mit einem Bonusbetrag und Cap bei 230 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 120 Euro (Puffer 43,9 Prozent) bis zum Bewertungstag 15.9.23 nie verletzt wird, gibt"s den Höchstbetrag, ansonsten eine Aktie. Beim Kaufpreis von 214,18 Euro liegt die maximale Rendite bei 15,82 Euro (=11,5 Prozent p.a.). Kein Aufgeld!

Einkommensstrategie mit 10 Prozent p.a. Kupon (Dezember 2023)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PD4BYC3 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Kauf unter pari steigt die Rendite auf 13,3 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 15.12.22 über dem Basispreis von 180 Euro notiert (Puffer 15 Prozent), andernfalls gibt"s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (1.000 / 180 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wie viele Rüstungswerte ist auch die Rheinmetall-Aktie auf dem aktuellen Niveau nicht mehr günstig. Defensiv orientierte Anleger können den Rücksetzer zum Einstieg nutzen und bei den aktuellen Volatilitäten bereits dann interessante Renditen realisieren, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt oder sogar moderat nachgibt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Rheinmetall-Aktien oder von Anlageprodukten auf Rheinmetall-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de