NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Teamviewer von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 12 auf 11 Euro gesenkt. Steigende Investitionen des Software-Dienstleisters drohten die Profitabilität zu schmälern, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen an das laufende Jahr seien zu optimistisch. Er liege mit seiner Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) 2023 um sechs Prozent unter der Konsensschätzung. Zudem nahm Ogg die Aktien auf eine Negativliste mit Blick auf die in Kürze anstehenden Geschäftszahlen des Unternehmens./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2023 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000A2YN900