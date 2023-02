Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915) wird die Dividende um 19,2 Prozent auf 12,40 Kronen (ca. 1,67 Euro) anheben. Im Vorjahr lag die Dividende bei 10,40 Kronen. Es ist die 25. Dividendensteigerung in Folge. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 129,66 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 1,29 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 23. März 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...