Nach einem Horror-Jahr für Kryptowährungen läuft es seit Januar bislang deutlich besser. Doch die Bitcoin-Rallye von 40 % in diesem Jahr steuert nun auf eine Bewährungsprobe in Form der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zu. Während des mehrjährigen Höhenflugs von Risk-Assets wie Kryptowährungen und Wachstumsaktien verwiesen die Bullen mit dem Sprichwort "don't fight the Fed" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...