New York (www.anleihencheck.de) - Wir erwarten eine weitere Straffung, was den Markt schockieren könnte, so Jon Maier, Chief Investment Officer bei Global X, zur anstehenden Pressekonferenz der FED.Aktien und Staatsanleihen seien in diesem Monat aufgrund der weitverbreiteten Erwartung gestiegen, dass die FED das Ende ihrer Zinserhöhungen einläute. Indizien seien die zurückgehende Inflation und die strengeren finanziellen Bedingungen gewesen, welche die Wirtschaft abgekühlt hätten. ...

