Unterföhring (ots) -Vier stolze Elternteile, die sich beim Prahlen mit den Talenten ihrer Kinder gegenseitig übertrumpfen: Zum Start der neuen Prime-Time-Folgen von "Mein Mann kann" zockt Daniel Boschmann am Freitag, 3. Februar um 20:15 Uhr in SAT.1 mit Mariella Ahrens, Tina Ruland, Janine Kunze und Thorsten Legat. Das Besondere: Im Eltern-Kind-Spezial pokern die Promi-Eltern mit dem Können ihrer Kinder Isabella (Tochter von Mariella Ahrens), Jahvis (Sohn von Tina Ruland), Lili (Tochter von Janine Kunze) und Leon (Sohn von Thorsten Legat).Während der Nachwuchs Selfies mit Pooltieren macht, Sprichwörter ergänzt oder einen gedeckten Tisch abräumen muss, entlockt Moderator Daniel Boschmann den Promis so manches Familiengeheimnis: Bei Rulands ist die Spülmaschine Hoheitsgebiet von Sohn Jahvis. Thorsten Legat muss für seinen Sohn Leon Chauffeur spielen - denn dieser hat ein Jahr Fahrverbot wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgebrummt bekommen. Im Hause Ahrens und Kunze überwiegt der Trennungsschmerz, denn die Töchter Isabella und Lili sind bereits ausgezogen. Umso größer ist die Vorfreude auf die Urlaube, die Eltern und Kinder noch immer am liebsten gemeinsam verbringen. Produziert wird "Mein Mann kann" von der Redseven Entertainment GmbH."Mein Mann kann" - fünf Folgen ab 3. Februar 2023, immer freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag zur Show: MeinMannKannPressekontakt:Katrin Dietz / Frank WolkenhauerCommunication & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 / -1158email: katrin.dietz@seven.one / frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: + 49 (0) 151 40 65 55 18email: nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5430372