(shareribs.com) London 01.02.2023 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch wieder uneinheitlich. Das private American Petroleum Institute hat für die vergangene Woche einen deutlichen Bestandsanstieg gemeldet. Heute kommen die OPEC+ Staaten zusammen. Wie das API gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,33 Mio. Barrel geklettert. Das Plus lag deutlich über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...