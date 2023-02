Rostock (ots) -Am 14. Februar ist Valentinstag. Millionen Menschen auf der ganzen Welt begehen diesen Tag der Liebe. Bei AIDA Cruises wird sogar einen ganzen Monat lang gefeiert: Der Februar steht bei dem Kreuzfahrtunternehmen mit dem Kussmund unter dem Motto "Herzklopfen" mit Geschichten und Aktionen rund um das Thema Liebe und Wertschätzung. Dazu stehen viele Highlights auf dem Programm.Herz an Bord - Die vierteilige Dating-Show auf VOXAm Valentinstag ist Sendestart für die neue vierteilige TV-Dating-Show "Herz an Bord", die ab 14. Februar 2023 immer dienstags ab 20:15 Uhr auf VOX oder auf RTL+ zu sehen. In "Herz an Bord" gehen vier Frauen auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAcosma auf eine hochemotionale Reise durchs Mittelmeer. Jeder Landgang wird zur Herzzerreißprobe, denn in jedem Hafen lernen die Single-Ladies einen neuen Mann kennen. Mit jedem Stopp, den AIDAcosma einlegt, steht damit eine schicksalhafte Entscheidung zwischen zwei Männern an: Mit wem treten die Singles die nächste Etappe der Reise an und wen lassen sie an der Pier zurück? Einmal entschieden, gibt es keinen Weg zurück. Begleitet werden die Frauen von Moderator Wayne Carpendale, der neben seiner Rolle als Host auch hier und da an Bord als Amor fungieren wird.AIDA PINK VALENTINE vom 9. bis 15. Februar 2023Rund um den Valentinstag stehen Urlaubsangebote zum Verlieben auf dem Programm. Die Aktion startet am 9. Februar Punkt 10:00 Uhr. Die Reisen zu unwiderstehlichen Preisen sind buchbar auf aida.de, im Reisebüro und im AIDA Kundencenter unter +49 381 20 70 07 07.aidamomente - Community-AktionIn einer großen Community-Aktion sammelt AIDA Cruises bis 28. Februar 2023 ganz besondere Augenblicke, die Gäste auf ihrer AIDA Reise erlebt haben. Ob allein, mit ihrem Lieblingsmenschen oder mit der AIDA Crew, an Bord oder an Land: In welchem Moment war das Herzklopfen am lautesten? Teilnehmen ist ganz einfach: Bild des schönsten AIDA Moments bis 28. Februar auf www.aida.de/aidamomente hochladen und kurz beschreiben, warum gerade dieses Erlebnis so magisch war. Die zehn Beiträge, die am meisten zu Herzen gehen, werden am Ende der Aktion mit einem AIDA Fanpaket belohnt.Herzklopfen an Bord für GästeNatürlich steht der Februar auch an Bord der AIDA Schiffe ganz im Zeichen der Liebe. Gäste können sich auf liebevoll vorbereitete Events und Aktionen freuen - von kulinarischen Erlebnissen bis zu besonderen Arrangements im Body & Soul Spa, beim Fotoshooting oder in den Shops.Alle Informationen zum Monat der Liebe auf aida.de/herzklopfen.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/5430468