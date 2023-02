Die Aussicht auf eine Rückkehr der Commerzbank in den DAX sei bei den Mitarbeitern ein Riesenthema, berichtete uns CFO Bettina Orlopp Anfang vergangener Woche am Rande des Neujahrsempfangs der Deutschen Börse. Doch von einer Vorab-Mitteilung zu den Bilanzzahlen für das vergangene Jahr wollte Orlopp da angeblich noch nichts wissen. Nur eine Woche später präsentierte die Commerzbank überraschend dann doch erste Vorab-Daten, aus denen sich das Konzern-EBITDA für 2022 ableiten lässt, um die Deutsche Börse in die Lage zu versetzen, die Commerzbank mit "nunmehr zwei verlustfreien Jahren in Folge als Nachfolgekandidat für Linde im DAX-40 berücksichtigen zu können", wie Orlopp verlauten ließ. Demnach hat die Commerzbank nach vorläufigen und somit untestierten Zahlen bei einem Gewinn vor Steuern von 2 Mrd. Euro ein EBITDA von 3,37 Mrd. Euro erzielt.Offensichtlich hat die Commerzbank gerade noch rechtzeitig erkannt, dass sie die Gunst des DAX-Abschieds von Schwergewicht ...

