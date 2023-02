Leipzig (ots) -Ehen halten statistisch gesehen 14,5 Jahre, Beziehungen ohne Trauschein nur magere vier. Die Verbundenheit zum JOYclub scheint für einige Mitglieder nicht nur beständiger, sondern auch aussichtsreicher. 641 Mitglieder der ersten Stunde haben zum 18. Geburtstag der sexpositiven Online-Community verraten, wie sich ihr Leben in puncto Partnerschaft und Sexualität entwickelt hat. Spoiler: Es wird lustvoll!JOYclub heute Dreh- und Angelpunkt für jede:n Siebte:nReife Entscheidung: Den Schritt in die Langzeitbeziehung mit JOYclub sind die Befragten mit durchschnittlich 35 Jahren gegangen, jede:r Dritte getrieben von Neugier und Wissbegierde. Aber auch Sex-Dating wie Beziehungswunsch (26,9 %) und der Kontakt zu Gleichgesinnten (20,2 %) waren wichtige Antreiber.Für jede:n Siebte:n ist der 4,8 Millionen Mitglieder zählende JOYclub über die Jahre hinweg zum Dreh- und Angelpunkt geworden. Pierce (Mann, 66) berichtet: "Durch den JOYclub habe ich meine Neigungen ausleben können und neue Erkenntnisse gewonnen. Und mit meiner Partnerin bin ich inzwischen 14 Jahre zusammen, ein Fundstück im JOYclub." Für Joshua0001 (Mann, 54) ist JOYclub mehr eine treue Begleitung, die auch Antworten auf sexualmoralische Fragen bereithält und anregt, "dass nicht immer alles in Stein gemeißelt sein muss".Beziehung neu gedacht: alternative Modelle im Trend18 Jahre reichen für ein sorgsames Jurastudium oder aber für eine Öffnung hin zu neuen Liebesformen. Waren bei Anmeldung noch 39,3 % in einer monogamen Beziehung, leben diese Modell heute 27,6 %. Demgegenüber sind alternative Beziehungsmodelle salonfähiger geworden. Doppelt so viele der Befragten leben mittlerweile in einer offenen Beziehung (7,6 % zu 14,7 %) und auch polyamore Beziehungen sind im Kommen (2,8 % zu 7,5 %). Hingegen haben Affären über die Jahre an Zuspruch verloren (11,9 % zu 8,9 %).Viel wichtiger als die Wahl der Beziehungsform: Jede:r Zweite ist mit dem heute gelebten Modell zufrieden. 41,1 % sind teils zufrieden und entwickeln ihr Modell weiter. Lediglich 7 % wünschten sich, sie hätten ein anderes. Das kann sich sehen lassen, denn Beziehung ist Arbeit.Fleißig geteilt: Tipps für die sexuelle BeziehungsentfaltungWer sich mit dem JOYclub weiterentwickelt, findet in der Community mehr als nur 08/15-Tipps. Über die Jahre haben sich verschiedene Themen und Praktiken als lustvolle Dauerbrenner etabliert: Sexpielzeug (72,7 %), explizite Bilder und Filme (67,7 %) und Slow Sex (47,8 %). Beim Thema Analsex scheiden sich die Geister: 41,4 % sind heute voll dafür und für 40,3 % gilt: Nur einmal rein und wieder raus. Schlusslicht, wozu bei vielen die Neugier bis heute nicht reichte: Füße und andere körperbezogene Fetische.Die Erfahrungen haben Spuren hinterlassen und so blicken 71,3 % der befragten Mitglieder heute positiver auf ihre Sexualität. Von ihnen erleben sich 59,3 % als lustvoll und neugierig, für 21,6 % ist Sexualität situations- und partnerabhängig und 15,2 % sind zufrieden und ruhen heute in sich selbst. Lediglich 3,7 % beschreiben sich als suchend und ihre Sexualität als unerfüllt. Daumen gedrückt, dass ihnen JOYclub bald zum Glück verhelfen kann.Pressekontakt:JUDITH LANGERKommunikationsmanagerinpresse@joyclub.de0341/993964-0https://www.joyclub.news/Original-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106057/5430529