Zürich (www.anleihencheck.de) - Die gute Nachricht zuerst: High-Yield-Anleihen hatten noch nie zwei negative Jahre nacheinander, so Kyle Kloc, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Management in Zürich.Die Experten würden zwar nach dem historisch schwachen Jahr 2022 nicht von einem enormen Rebound ausgehen, seien aber verhalten optimistisch, dass diese Gegebenheit auch für 2023 eintreffen werde. Allerdings werde sich nach Einschätzung der Experten das erste Halbjahr eher schwieriger gestalten, da viele Emittenten infolge der schwachen (oder negativen) Konjunkturentwicklung und des Inflationsdrucks mit sinkenden Gewinnen konfrontiert sein würden. Entsprechend würden die Experten erwarten, dass sich die Spreads im ersten Halbjahr zuerst ausweiten würden, bevor sie sich in der zweiten Jahreshälfte wieder einengen würden. ...

