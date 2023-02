Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch vor der EZB-Leitzinssitzung am kommenden Donnerstag ist noch reges Treiben am Primärmarkt zu erkennen, so Jan-Phillipp Hensing und Dr. Norman Rudschuck, CIIA, von der NORD/LB.Insgesamt sechs Anleihenemissionen von vier verschiedenen Emittenten mit einem Gesamtvolumen von EUR 9 Mrd. seien platziert worden. Den Auftakt habe dabei Île-de-France Mobilités (Ticker: IDFMOB) gemacht, die für die Planung und Bestellung des öffentlichen Nahverkehrs im Großraum Paris zuständig sei. Die Dual Tranche - bestehend aus zwei Green Bonds mit jeweils EUR 500 Mio. Volumen und Laufzeiten von zehn (ISIN FR001400FIM6/ WKN A3LDPW) bzw. 20 Jahren (ISIN FR001400FIN4/ WKN A3LDPX) - sei zu OAT +49 Bp (10Y, Guidance: OAT +52 Bp area; Orderbuch: EUR 2,6 Mrd.) und OAT +54 Bp (20Y, Guidance: OAT +57 Bp area, Orderbuch: EUR 2,4 Mrd.) gekommen. ...

